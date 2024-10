Acumulando bons resultados e a participação em grandes obras, a SH, empresa brasileira de engenharia, fornecedora de suporte e soluções para a execução de estruturas de concreto, completa 55 anos e cresce 10% até agosto de 2024, registrando um recorde de faturamento para a companhia. A companhia possui sede no Rio de Janeiro (RJ) e conta com 11 unidades no Brasil e uma no Paraguai.

Entre 2010 e 2020, a organização investiu na internacionalização de suas operações na América do Sul, tendo inaugurado em 2017, a SH Paraguai, localizada em Assunção. Com um parque de mais de 9.3 milhões de equipamentos, a SH movimenta mais de 1.500 caminhões todos os meses.

"Em 2023, a SH alcançou um patamar inédito de produtividade, atendendo a mais de 1.160 obras em todo o Brasil e realizando a manutenção de 55.000 toneladas de equipamento. Durante este período, concebemos mais de 19 mil projetos e realizamos 8.400 visitas. Além disso, a equipe de assistência técnica efetuou mais de 1.700 visitas e percorreu 825 mil km em todo o país, com o objetivo de oferecer um serviço superior aos nossos clientes e assegurando uma presença significativa nas obras com suporte técnico”, comentou Luis Claudio Monteiro, COO da SH.

A companhia também se dedica a apoiar várias instituições sem fins lucrativos, entre elas o Instituto Compartilhar, a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro e o Instituto Stella Demarco, promovendo a transformação de vidas através do esporte, da tecnologia e da cultura.

Investimentos em tecnologia

A companhia investiu R$100 milhões em inovação entre 2023 e 2024, e oferece aos seus clientes uma plataforma digital, o SH Digital, que permite a consulta e a gestão de contratos de qualquer local e dispositivo. Para complementar sua oferta, a marca disponibiliza ainda ferramentas como visitas remotas, showroom virtual e soluções de reconhecimento de imagem, que otimizam o dia a dia nas obras com agilidade.

“Buscamos a inovação em todas as nossas áreas e processos, incluindo a participação em feiras internacionais, como a WOC em Las Vegas e a Bauma Munchen, reafirmando o nosso compromisso em trazer as tendências mais modernas do setor para o Brasil. Além disso, o time da SH enfrenta o desafio contínuo de desenvolver novos sistemas e serviços que garantam economia, agilidade, inovação e, acima de tudo, a satisfação de seus clientes”, acrescenta Monteiro.

O mercado de construção civil no Brasil

O setor da construção civil no Brasil se encontra em um estado de transição. Enquanto enfrenta desafios estruturais e de custo, vislumbra oportunidades na demanda habitacional e na adoção de práticas mais sustentáveis. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) possui a expectativa de crescer 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do setor em 2024.

Para a SH o momento é de oportunidades, uma vez que a marca tem compromissos firmados com a inovação e a sustentabilidade, dois pontos destacados por especialistas como primordiais para o futuro do setor. Além disso, a empresa possui soluções que reduzem custos e otimizam mão de obra, se tornando um atrativo para incorporadoras e construtoras que enfrentam cada vez mais de perto o desafio de fazer mais em menos tempo.

“O futuro da construção civil dependerá de métodos eficazes que promovam o equilíbrio entre o crescimento econômico e a responsabilidade ambiental, dois fatores que convergem com estratégias que desenvolvemos internamente”, destaca Monteiro.

Fundada em 1969 com o nome de Servicon - Serviços de Construção S/A, a SH deu início a suas operações com a importação das formas para Lajes Treliforma?, produto descontinuado. A marca também fornecia andaimes para aplicação de argamassas em fachadas e trabalhos em altura.

A companhia é responsável pela fabricação de sistemas de fôrmas? para paredes de concreto, com o Lumiform® SH, acumulando mais de 15 anos de experiência no setor. Antecipando a tendência da verticalização, a organização introduziu a solução LumiUP SH?, que tem sido utilizada nas maiores obras do país.. Com uma fábrica de ?fôrmas metálicas especializada localizada no RJ, a companhia possui uma ampla rede de distribuição dessa tecnologia no Brasil.

??Entre os produtos próprios da empresa, os principais são: o Topec? SH, fôrma metálica para execução de lajes em concreto armado, composta por painéis de alumínio forrados com compensado plastificado, lançado em 1995. Em 2000, foi a vez do lançamento da fôrma para paredes e pilares – Concreform SH?. Já em 2009, foram lançadas as formas para paredes de concreto Lumiform SH??.

SH do futuro

Para os próximos passos, a marca realizará investimentos em tecnologia e inovação, ampliando seu alcance e auxiliando em obras e projetos de grande relevância. Além disso, espera ampliar o faturamento de sua fábrica em 25%. Comprometida com a sustentabilidade, a SH utiliza materiais de aço e alumínio em vez de fôrmas de madeira, projetando seus produtos para locação e reutilização, promovendo o cumprimento de metas importantes não só para a companhia, mas para o planeta.

A companhia fomenta o aprendizado contínuo, oferecendo diversas oportunidades para que seus colaboradores ampliem seus conhecimentos, como a Universidade Corporativa SH, treinamentos e Masterclasses promovidas pela empresa.

“Queremos ir cada vez mais longe por todos aqueles que confiam na nossa marca e nos ajudam a crescer ano a ano. 2025 trará novos desafios e estaremos preparados para eles como estivemos anteriormente. Aos 55 anos poucas empresas são capazes de manter uma base sólida e crescimento sustentável, nós esperamos comemorar ainda mais conquistas e reforçar a nossa presença nesse mercado tão próspero”, finaliza o COO da SH.

Website: https://sh.com.br/pt/quem-somos/