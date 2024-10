A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporteàdecisão de missão crítica para a comunidade global de investimentos, nomeou Richard Mattison como diretor de ESG e Clima, com efeito a partir de 29 de outubro.

Nessa função, Mattison liderará o desenvolvimento de produtos ESG e Clima e a estratégia de negócios da empresa. Ele trabalhará em estreita colaboração com as lideranças da MSCI, incluindo o presidente do Conselho Administrativo e CEO Henry Fernandez e o presidente Baer Pettit, para impulsionar a inovação e a escala em toda a franquia de produtos de ESG e Clima e criar soluções integradas que capacitem os investidores a permanecerem na vanguarda do investimento sustentável. Mattison está em Londres e se reportará a Alvise Munari, diretor de Produtos.

Mattison tem mais de 20 anos de experiência em finanças sustentáveis e foi presidente da unidade de sustentabilidade da S&P Global. Também foi CEO da Trucost Plc, uma empresa pioneira em análises climáticas, que foi adquirida pela S&P Global em 2016. Ao longo de sua carreira, Mattison prestou consultoria a várias instituições financeiras, empresas e governos sobre como integrar a análise de sustentabilidade e mudança climática em suas tomadas de decisão. Mattison foi membro do Grupo de especialistas de alto nível da UE em Finanças sustentáveis e membro da Força-tarefa de finanças verdes do Banco Popular da China, ambos fundamentais para orientar a política nessas jurisdições. Atualmente, ele é consultor sênior da Força-tarefa para divulgação financeira relacionadaànatureza (TNFD).

“É uma honra chegaràMSCI em um ponto de inflexão tão importante”, disse Richard Mattison. “As questões de sustentabilidade e mudança climática estão remodelando o cenário mundial de investimentos. A MSCI é líder no fornecimento de dados e classificações de alta qualidade, análises avançadas e soluções orientadas ao cliente para os maiores gestores de ativos, proprietários de ativos e bancos do mundo. Mal posso esperar para liderar a próxima geração de inovação e oferecer melhores soluções e percepções aos clientes.”

“Estamos entusiasmados em ter o Richard na MSCI como líder de nossa divisão de ESG e Clima”, comentou Alvise Munari. “A experiência dele em finanças sustentáveis, juntamente com seu histórico comprovado no fornecimento de soluções inovadoras, o posicionam de forma única para cumprir nosso compromisso de ajudar os investidores a atingir suas metas de sustentabilidade e clima. Sua liderança não apenas impulsionará nossas iniciativas, mas também inspirará novas estratégias que se alinham ao cenário de investimentos sustentáveis em evolução.”

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno, assim como elaborem com confiança portfólios mais eficazes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes utilizam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com. MSCI#IR

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentadoàSEC.

