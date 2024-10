Destinos próximos são opções para aproveitar os feriados de novembro

O ano de 2024 está chegando ao fim e o número de feriados e pontos facultativos decepcionou os brasileiros, pois boa parte desses dias, normalmente utilizados para um descanso extra, ocorreu em fins de semana. O mês de novembro, no entanto, contará com duas datas próximas ideais para aproveitar e emendar em uma viagem: a Proclamação da República (15/11) que será em uma sexta-feira e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11), quarta-feira.

Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Bancorbrás Turismo, comenta que, considerando o curto período disponível para o passeio, as viagens de carro podem ser uma ótima opção. A modalidade permite que o turista conheça destinos mais próximos de casa, sem gastar muito tempo no deslocamento. “Todo período de descanso é válido. O importante é aproveitar para colocar o corpo e a mente em paz. Além disso, o turismo por destinos mais próximos, fortalece a economia, comércio e hotelaria local”, afirma.

Destinos próximos ao quadradinho

Próximo a Brasília, por exemplo, os turistas podem fazer viagens rápidas para cidades como Caldas Novas e Pirenópolis e aproveitar as diversas opções de lazer que os destinos oferecem, como parques aquáticos e cachoeiras. “Caldas Novas, atrai quem busca um final de semana diferenciado e as vantagens terapêuticas de suas águas termais. A grande variedade de opções de hotéis e pousadas no município é composta por parceiros da Bancorbrás que conta também com a oferta de apartamentos bem preparados para receber os visitantes”, pontua Carlos Eduardo. “Já Pirenópolis é o local ideal para momentos de conexão com a natureza. A cidade, que é um dos grandes cartões postais de Goiás, oferece cachoeiras e trilhas ecológicas, cultura, excelente gastronomia local, além de um centro histórico preservado”, diz.

O diretor ressalta que independentemente do local escolhido o importante é que o viajante opte um destino onde possa descansar e recarregar suas energias. “As ‘férias de fim de semana’ são a oportunidade para se distanciar da rotina corrida do dia a dia e aproveitar dias de sossego e tranquilidade”, avalia.

