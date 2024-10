A LambdaTest, uma das maiores plataformas de teste unificada baseada em nuvem, apresenta seu mais recente recurso Accessibility Playwright Integration. Essa solução permite que as empresas simplifiquem os testes de acessibilidade de suas aplicações Web, tornando o conteúdo digital acessível a todos, incluindo pessoas com deficiência. A integração do Playwright da LambdaTest garante a conformidade com padrões de acessibilidade, como as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web (WCAG), a Lei dos Americanos com Deficiências (ADA) e a Seção 508 da Lei de Reabilitação, por meio da detecção automatizada e relatórios de barreiras de acessibilidade.

A Accessibility Playwright Integration utiliza o Axe-Core da Deque, um mecanismo de acessibilidade confiável, para realizar auditorias de acessibilidade abrangentes. Essas auditorias identificam automaticamente problemas como falta de texto alternativo, contraste de cores inadequado, uso impróprio de atributos ARIA e problemas de navegação para usuários que dependem de tecnologias assistivas, como leitores de tela.

Esse produto simplifica os testes automatizados de acessibilidade, integrando-se perfeitamente aos fluxos de trabalho de desenvolvimento e pipelines de CI/CD mais usados. Ele permite que as equipes identifiquem problemas precocemente, garantindo a conformidade com padrões globais como WCAG, ADA e Seção 508. A solução gera relatórios de conformidade detalhados, destacando questões de acessibilidade e oferecendo soluções práticas de remediação. Essa integração capacita desenvolvedores, equipes de QA e empresas a criar experiências digitais inclusivas sem complicar seus fluxos de trabalho.

"A acessibilidade nunca deve ser uma consideração posterior. Na LambdaTest, estamos comprometidos em promover a inclusão digital, fornecendo às empresas as ferramentas necessárias para criar conteúdo acessível e em conformidade", disse Mayank Bhola, cofundador e líder de produtos. "A Accessibility Playwright Integration torna mais fácil para as equipes adotarem testes de acessibilidade sem adicionar complexidade, garantindo que a inclusão seja incorporada aos seus fluxos de trabalho de desenvolvimento".

Para mais informações sobre o LambdaTest Accessibility Automation, acesse: www.lambdatest.com/support/docs/accessibility-automation/

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado por meio da Orquestração de Testes Just in Time (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

O Browser & App Testing Cloud facilita a execução de testes manuais e automatizados para aplicativos Web e móveis em mais de 3.000 navegadores, dispositivos e sistemas operacionais.

O HyperExecute permite a orquestração rápida e eficiente de grade de testes na nuvem para qualquer framework ou linguagem de programação, acelerando o desenvolvimento de software.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

