Antes do Money20/20 US, a Visa, líder mundial em pagamentos digitais, publicou hoje o Relatório Estado dos Golpes: Ameaças Semestrais do Outono de 2024.A última edição do relatório esclarece várias ameaças e golpes emergentes direcionados a bancos e clientes, incluindo um surpreendente ressurgimento de crimes físicos em pequena escala.

"A Visa investiu US$ 11 bilhões em tecnologia e infraestrutura nos últimos cinco anos, e nossa rede está mais segura do que nunca", disse Paul Fabara, Diretor de Riscos e Serviços ao Ciente da Visa. "À medida que os pagamentos se tornam mais seguros, os fraudadores estão voltando a táticas testadas e comprovadas que visam o elo mais fraco do ecossistema: os clientes. A Visa está comprometida a remover riscos em uma transação, independentemente de como você está pagando, mas isto não significa que os clientes devem baixar a guarda.”

Os principais temas destacados no relatório incluem:

O ressurgimento do roubo físico: Os golpistas estão retornando ao básico com um aumento de roubos físicos nos últimos seis meses, ao capitalizar na janela entre o roubo e a conscientização da vítima. Após um roubo, as formas mais comuns de que os criminosos capitalizem seus roubos são comprando vales-presente ou bens físicos para revender, ou mesmo usando o número do cartão online para transferências de dinheiro. Do mesmo modo, em março de 2023, a Visa identificou uma ameaça emergente apelidada de "furto digital", em que os criminosos cibernéticos usam um dispositivo móvel de ponto de venda para bater em carteiras de clientes desavisados ??e iniciar um pagamento, geralmente em áreas lotadas.

Golpes de identificação falsa do governo: Os clientes vêm sendo vítimas de golpes em que os fraudadores se passam por representantes do governo, incluindo agências como o USPS, o FBI e o IRS. Nos primeiros três meses de 2024, a vítima média de golpe de identificação falsa do governo nos EUA perdeu US$ 14.000 em dinheiro, totalizando mais de US$ 20 milhões. Além disto, entre 2022 e 2023, houve um aumento de 90% nas perdas com pagamentos em dinheiro devido a golpes de identificação falsa do governo1. À medida que os golpes de identificação falsa do governo avançam para o dinheiro em espécie, a Visa prevê que os bancos verão um aumento em grandes saques de dinheiro por clientes em caixas eletrônicos.

O aumento de golpes de desvio de autenticação: Ao buscar uma forma de contornar a autenticação de dois fatores, os fraudadores estão dobrando os golpes de 'phishing' de senha única, que permitem aos criminosos acessarem fundos e informações completas da conta mediante textos, e-mails ou ligações telefônicas cada vez mais convincentes. Estes golpes se tornaram mais convincentes em parte devidoàprevalência da IA generativa.

Embora muitos dos golpes em destaque no relatório tenham como alvo os clientes, a pesquisa também contém conclusões importantes para instituições financeiras e comerciantes.

Fraude em postos de combustível: Após uma pequena autorização bem-sucedida, os fraudadores estão fazendo grandes compras de combustível em postos de abastecimento usando contas que não têm dinheiro suficiente para cobrir o total. Nos últimos seis meses, a atividade mudou significativamente de emissores nos EUA, América Latina e Caribe para emissores na Europa Central, Oriente Médio e África, mostrando como estes golpes se difundem a nível mundial.

Enumeração: Os comerciantes continuam sendo alvos de criminosos cibernéticos que testam dados de pagamento em grande escala e com rapidez, que os leva a acessar informações de contas de clientes. A enumeração, ou teste automático de dados comuns de pagamento para adivinhar números de contas, continua sendo uma grande ameaça ao ecossistema de pagamentos, com fraudes significativas ocorrendo no ano após um ataque de enumeração bem-sucedido. Os setores mais impactados no ano passado incluem restaurantes, serviços governamentais, e organizações de caridade e serviços sociais.

Fraude no provisionamento de tokens:A tokenização continua sendo uma das formas mais seguras de pagamento, mas conforme a tecnologia ganha impulso, os golpistas passaram a obter tokens ilegitimamente, e sacar sem o radar das instituições financeiras. Recentemente, a Visa percebeu um atraso acentuado em quando os criminosos cibernéticos optam por sacar de contas comprometidas, na esperança de evitar a detecção após a fraude de provisionamento inicial.

Ransomware: Ataques de ransomware mais sofisticados estão afetando mais empresas e pessoas. Embora tenha havido uma redução geral de 12,3% nas tentativas de ataques de ransomware vistas durante o período deste relatório, houve um aumento de 24% no direcionamento de provedores terceirizados como serviços de hospedagem em nuvem ou na web, criando a oportunidade para mais fraudes por ataque. Somente um ataque a um provedor terceirizado afetou cerca de 2.620 organizações junto com 77,2 milhões de pessoas, que converteram estes provedores terceirizados um alvo principal para criminosos2.

Este relatório também marca a primeira edição publicada pela recém-ampliada equipe de Interrupção de Fraudes nos Pagamentos, agora parte da equipe de Riscos e Controle do Ecossistema de Pagamentos (Payment Ecosystem Risk and Control - PERC), que trabalha para proteger o ecossistema internacional de pagamentos contra ameaças e abusos, ao transformar os controles de risco, aproveitar soluções baseadas em inteligência, e manter as regras e padrões da Visa.

O relatório completo pode ser encontrado AQUI. Para saber mais sobre como a Visa atua para prevenir fraudes e proteger o ecossistema de pagamentos, acesse visa.com/security.

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que pessoas, empresas e economias prosperem. Acreditamos que as economias que incluem todos em qualquer lugar que estejam, elevam todos em qualquer lugar que estejam e veem o acesso como essencial ao futuro da movimentação monetária. Saiba mais em Visa.com.

