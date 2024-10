A TD SYNNEX (NYSE: SNX), distribuidora líder global e agregadora de soluções para o ecossistema de TI, divulgou seu terceiro relatório anual Direction of Technology Ecosystem com foco na região da América Latina e do Caribe, revelando que ,àmedida que o cenário tecnológico evolui, as empresas planejam investir em uma infraestrutura tecnológica robusta, alavancar tecnologias de alto crescimento e trabalhar em estreita colaboração com parceiros especializados e confiáveis.

O relatório global foi divulgado no início deste mês com base em uma pesquisa com mais de 1.000 revendedores de tecnologia, integradores de sistemas, provedores de serviços e provedores de serviços gerenciados de mais de 60 países em todo o mundo. Aproximadamente 200 das respostas vieram de países da América Latina, e esse novo relatório destaca as descobertas exclusivas das empresas da região.

“O Relatório de Liderança Tecnológica deste ano avalia não apenas o desempenho e as perspectivas dos modelos de negócios atuais, mas também as expectativas de nossos parceiros para 2024 e além”, disse Otavio Lazarini, Presidente da TD SYNNEX para a América Latina e Caribe. “Ao ampliar suas vozes, podemos alinhar melhor nossas estratégias e capacitá-los para o sucesso sustentado em um cenário em rápida mudança. Essa análise abrangente reflete nosso compromisso de promover relacionamentos sólidos e de nos adaptarmos às necessidades dinâmicas do mercado”.

O relatório destaca cinco tendências principais na região que foram fundamentais para o mercado de TI em 2024:

Os parceiros latino-americanos estão muito otimistas em relação ao crescimento da receita em 2024: quase metade prevê um crescimento de dois dígitos, praticamente o mesmo que em 2023. De todas as principais regiões do mundo, os parceiros latino-americanos são os mais otimistas com relação ao crescimento em 2024.

quase metade prevê um crescimento de dois dígitos, praticamente o mesmo que em 2023. De todas as principais regiões do mundo, os parceiros latino-americanos são os mais otimistas com relação ao crescimento em 2024. Segurança, armazenamento, rede, servidores e nuvem híbrida são os produtos mais vendidos: a segurança é mais importante para a geração de receita, mas a infraestrutura também é fundamental para muitos, liderada pela rede. Ao contrário de outras regiões, a IA/GenAI continua sendo menos importante, de acordo com a maioria dos parceiros latinos pesquisados.

a segurança é mais importante para a geração de receita, mas a infraestrutura também é fundamental para muitos, liderada pela rede. Ao contrário de outras regiões, a IA/GenAI continua sendo menos importante, de acordo com a maioria dos parceiros latinos pesquisados. A segurança será a escolha mais comum nos próximos dois anos, mas a IA/GenAI também se tornará importante: a GenAI será a segunda solução tecnológica mais comum oferecida pelos parceiros na América Latina nos próximos 24 meses. Nuvem híbrida, servidores e redes também serão importantes para muitos parceiros nesse período.

a GenAI será a segunda solução tecnológica mais comum oferecida pelos parceiros na América Latina nos próximos 24 meses. Nuvem híbrida, servidores e redes também serão importantes para muitos parceiros nesse período. Os modelos de canal estão se transformando lentamente, com as vendas de hardware e software ainda sendo as mais importantes: a participação média dos serviços gerenciados e profissionais está aumentando lentamente, mas a maioria dos parceiros depende muito de produtos. No entanto, dentro de três anos, a grande maioria espera que a proporção de serviços gerenciados e profissionais aumente.

a participação média dos serviços gerenciados e profissionais está aumentando lentamente, mas a maioria dos parceiros depende muito de produtos. No entanto, dentro de três anos, a grande maioria espera que a proporção de serviços gerenciados e profissionais aumente. A adoção da IA na América Latina une inovação e integração: sua aplicação nos negócios está avançando rapidamente na América Latina, apesar de as vendas de IA como produto independente não serem muito significativas: 56% dos entrevistados relataram que não houve negócios envolvendo IA ou GenAI no último ano e mais de um terço indicou que a IA representou menos de 20% de suas transações. Para os próximos dois anos, os parceiros preveem um aumento significativo na venda de produtos e soluções relacionadosàIA.

“Na TD SYNNEX, temos as ferramentas necessárias para apoiar nossos parceiros a se concentrarem no crescimento e na otimização de seus negócios, de acordo com os resultados apresentados neste estudo”, disse Marcos Murata, vice-presidente de gerenciamento de fornecedores e estratégia de negócios da TD SYNNEX para a América Latina e Caribe. “Nosso programa Destination AI foi projetado para capacitar nossos parceiros de negócios a entender as questões com que se defrontam seus clientes finais, fornecendo-lhes soluções eficazes de IA que atendam a suas necessidades de negócios. Além disso, com a TD SYNNEX Capital, pretendemos fornecer o suporte financeiro que nossos parceiros precisam para prosperar no mercado competitivo de hoje”.

Para fazer o download do novo relatório Direction of Technology Ecosystem, acesse: http://ms.spr.ly/LACDoTPOR

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX) é uma distribuidora líder global e agregadora de soluções para o ecossistema de TI. Somos um parceiro inovador que contribui para que 150.000 clientes, em mais de 100 países, possam maximizar o valor dos investimentos em tecnologia, demonstrar resultados de negócios e encontrar oportunidades de crescimento. Com sedes em Clearwater, Flórida, e Fremont, Califórnia, os 23.000 funcionários se dedicam a consolidar produtos, serviços e soluções de TI atraentes de mais de 2.500 dos melhores fornecedores de tecnologia em todo o mundo. Nosso portfólio edge-to-cloud está ancorado em alguns dos segmentos de tecnologia de crescimento mais rápido, incluindo nuvem, segurança cibernética, big data/analytics, IA, IoT, mobilidade e “tudo como serviço”. A TD SYNNEX está comprometida em servir clientes e comunidades, e acreditamos que podemos causar um impacto positivo em nosso pessoal e em nosso planeta exercendo conscientemente nossa cidadania corporativa. E queremos ser o empregador preferencial, no que que diz respeitoàinclusão e diversidade, para talentos em todo o ecossistema de TI. Para mais informações, visite https://lac.tdsynnex.com/br/pt-br/ ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241024968397/pt/

Karina Seir

Latin America and Caribbean Communications Manager

TD SYNNEX

Karina.Seir@tdsynnex.com

Mobile: +1 305.542.0049