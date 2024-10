Full Sail é premiada pela ABEMD por Creativity Marathon 2024

A Full Sail University recebeu o troféu prata na categoria Digital/Mobile, da 30ª edição do Prêmio ABEMD, pelo projeto Creativity Marathon 2024. A cerimônia de premiação aconteceu em 26 de setembro, na Casa Giardini - São Paulo. Organizada pela ABEMD, a iniciativa reconhece ideias inovadoras nas categorias: Campanha/Programa; Digital/Mobile; CRM/Loyalty e Call Center/Contact Center. Além das premiações especiais: Grand Prix, Criação, Melhor dos Melhores, Agência e Cliente do Ano.

O projeto Creativity Marathon é um concurso de produção audiovisual, voltado para estudantes de ensino médio de todo o mundo, criado no Brasil em 2018 e com edições anuais desde seu lançamento.

Com o propósito de estimular o protagonismo dos jovens e dar visibilidade a ideias para resolver grandes desafios globais, o programa disponibiliza 12 mentorias para orientar e apoiar os estudantes na realização das produções, tudo em um ambiente digital, em inglês.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, afirma que o reconhecimento do Creativity Marathon 2024 incentiva o apoio de instituições ao acesso de jovens a temas atuais: “Esta premiação reconhece os projetos que a Full Sail, em parceria com as escolas, oferece aos jovens com o intuito de debater tecnologias emergentes e a indústria criativa, para que eles aprimorem seus conhecimentos nessas áreas, exploradas com tanto vigor nos dias de hoje”.

Em 2024, o desafio proposto aos alunos foi a produção de um vídeo de três minutos apresentando uma solução para um ou mais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

A equipe vencedora, com alunos de uma escola em São Paulo, propôs uma solução para os objetivos (6 –) Água limpa e saneamento – e (11- ) Cidades e comunidades sustentáveis. “Além de apoiar iniciativas que capacitam estudantes para execução prática de soluções inovadoras, o reconhecimento de projetos educacionais, como esse, é importante para a indústria criativa como um todo. A premiação fortalece a importância do contexto do audiovisual nos dias de hoje e seu papel como ferramenta para a venda e disseminação de ideias e projetos”, destaca a especialista.

Olival lembra que a Full Sail também desenvolve outras iniciativas no cenário da economia criativa. “Somos uma Universidade que acredita em carreiras criativas e tecnológicas, com uma vertente bastante ‘mão-na-massa’, que possibilita projetos como a Creativity Marathon, o TechFest (competição de projetos na área das tecnologias emergentes), a GameJam (competição oferecida pela universidade, com foco na produção de ideias de jogos digitais), entre outros. Todos são disponibilizados gratuitamente às escolas no Brasil e com objetivo de garantir acesso, conhecimento e decisões de carreira aos participantes”.

Para mais informações, basta acessar: @fullsailbrazilcommunity