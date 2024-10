Davy Jones investe em Black Friday e expande coleções

As vendas da Davy Jones aumentaram 35% durante a última Black Friday, impulsionadas por uma estratégia de marketing digital que incluiu o uso de tráfego pago. Com a Black Friday e o Natal de 2024 se aproximando, a empresa está investindo em marketing digital, tráfego pago, promoções e novas coleções para as duas datas mais significativas para o comércio.

Jônatas Lessa (Jones), cofundador responsável pelo marketing da empresa, enfatizou a relevância do planejamento estratégico. "Estávamos cientes de que para nos sobressairmos em um mercado tão acirrado, necessitávamos de uma mistura de ofertas de qualidade e marketing estratégico. Utilizamos ferramentas de tráfego pago e estabelecemos uma comunicação direta com o nosso público”, afirmou Jones.

A relevância do tráfego pago e do marketing digital

Os investimentos em marketing digital, combinados com outras iniciativas estratégicas, contribuíram de forma decisiva para o êxito da Davy Jones em 2023. A empresa alocou mais de 60% do orçamento em campanhas pagas em plataformas como Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads. A estratégia se concentrou na segmentação exata, possibilitando que a marca atingisse seus principais consumidores.

David Lessa (Davy), cofundador responsável pelo e-commerce da marca, detalhou a importância crucial das campanhas de tráfego pago. "Nossa ênfase principal foi em campanhas agressivas, alcançando clientes que já haviam demonstrado interesse em nossos produtos. Isso elevou de forma expressiva a taxa de conversão da empresa.”

A Davy Jones, além de campanhas pagas, empregou as redes sociais para envolver o público e ampliar a visibilidade. Por meio de publicações, stories e reels em diversas redes sociais. Estabelecendo assim um engajamento maior durante a Black Friday, pretendendo consolidar sua relação com os clientes para o Natal.

Preparação para a Black Friday e o Natal

Sucedendo a Black Friday de 2023 e com a proximidade das compras de Natal, a Davy Jones já começou a preparar-se para 2024. A meta prevista pretende superar os números do ano passado, ultrapassando 6.000 pedidos. Visando atingir esse número de vendas, o foco da Davy Jones é usufruir da Black Friday oferecendo diversos descontos e frete grátis para múltiplas regiões.

Completando 14 anos no mercado, a Davy Jones decidiu fabricar 10 mil peças para disponibilizar gratuitamente, nas compras acima de R$ 599,99. Os meses de novembro e dezembro são marcados por compras e presentes, a Davy Jones decidiu unir ambas as datas especiais para o comércio e engajar o consumidor com maiores descontos. Formando uma estratégia para atingir o maior número de vendas possível.

David Lessa (Davy) compartilhou que o investimento da empresa em marketing digital cresceu mais de 60% para este ano. Aumentando o investimento em tráfego pago, e ampliando a presença na internet, com objetivo de iniciar as campanhas de Black Friday já no final de outubro, promovendo o envolvimento e assegurando que os clientes estejam cientes das promoções.

Ampliando a gama de produtos disponíveis

O elemento crucial para a estratégia de 2024 é a ampliação da gama de produtos. A Davy Jones está introduzindo novas coleções. Com novas peças, a empresa visa atrair tanto o cliente habitual quanto novos consumidores, ampliando as alternativas oferecidas no e-commerce da marca.

O intuito da empresa no ano de 2024 é oferecer tecidos tecnológicos, estilo e qualidade ao vestuário masculino. "O objetivo primordial é fornecer itens que unem estilo, conforto, qualidade e modernização têxtil, dessa forma satisfazendo as demandas do nosso público em variados momentos", afirmou David Lessa (Davy).

Melhoria na logística e na experiência de compra

Em 2023, a Davy Jones modificou sua logística para gerenciar o grande volume de encomendas. Com a Black Friday e o Natal chegando, a companhia melhorou os procedimentos de entrega, disponibilizando uma prestação de serviço mais rápida. Em 2024, a empresa aumentou e fez novas colaborações com transportadoras, para diminuir ainda mais os prazos de entrega.

A empresa está aprimorando a experiência de compra online. O site da Davy Jones passou por uma reestruturação para proporcionar uma navegação facilitada, além de um processo de compra mais simplificado. A companhia implementou novos métodos de pagamento, como carteiras digitais e PIX parcelado, assim facilitando a aquisição para os clientes.

Projeções para 2024

A Davy Jones projeta uma venda de, no mínimo, 6.000 pedidos, impulsionada pelos investimentos em marketing digital, ampliação da gama de produtos, diversas promoções e aprimoramento de UX.

Black Friday e o Natal representam as duas datas mais significativas para o e-commerce, dessa forma os investimentos feitos em marketing digital e tráfego pago tornam-se essenciais para estas datas. "Estamos seguros de que, através das nossas estratégias de marketing, introdução de novos produtos e ênfase na satisfação do cliente, alcançaremos resultados superiores e finalizaremos 2024 com chave de ouro", concluiu Jônatas Lessa (Jones).

Com base na experiência adquirida durante a Black Friday de 2023, aliada às estratégias planejadas para a edição de 2024 e aos preparativos para o Natal, a companhia visa ultrapassar o número de vendas do ano anterior. Com aportes consideráveis em publicidade online, tráfego pago, uma estratégia customizada de ofertas e aprimoramentos logísticos, a marca se prepara para atingir novos objetivos.

Website: https://davyjones.com.br/