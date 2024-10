A Tecnotree, líder global em sistemas digitais de suporte aos negócios (BSS) e soluções de transformação digital, tem o orgulho de anunciar a implementação bem-sucedida de suas plataformas e serviços de ponta em vários mercados da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e da América Latina (LATAM) este ano. Essas ativações marcam um passo significativo na missão da Tecnotree de acelerar a transformação digital para provedores de serviços de comunicação (CSPs), impactando mais de 250 milhões de assinantes em todo o mundo.

A Tecnotree implementou uma variedade de módulos compatíveis com a arquitetura digital aberta (ODA) do TM Forum, incluindo o Gerenciamento de fidelidade digital, a Pilha de BSS digital, o Faturamento por atacado e o Gerenciamento de ciclo de vida do cliente, para simplificar as operações e aprimorar as experiências dos clientes.

As ativações recentes incluem:

Os sistemas de Gerenciamento de fidelidade digital e Faturamento por atacado foram lançados em vários mercados, permitindo que milhões de assinantes se beneficiassem de ofertas personalizadas e faturamento integrado.

Implantação completa da Pilha de BSS digital, dando suporte a serviços B2B e B2C, capacitando os CSPs a expandir suas ofertas de serviços para novos segmentos de mercado.

Integração de sistemas GSM com ISL 5.0 pré-pagos, garantindo conectividade e prestação de serviços perfeitas.

A implementação do Sistema de carregamento digital, dando suporte a mais de 2 milhões de assinantes, com uma transição bem-sucedida de plataformas legadas para a infraestrutura de última geração da Tecnotree.

Orquestração de serviços digitais para ofertas de telecomunicações e ofertas que não sejam de telecomunicações.

Essas ativações bem-sucedidas abrangem toda a África e o Oriente Médio, permitindo a transformação digital de mais de 250 milhões de assinantes com gerenciamento avançado do ciclo de vida digital, sistemas de fidelidade e soluções abrangentes de BSS. Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, declarou:

“Nosso compromisso de oferecer transformação digital em escala se reflete em nossas recentes implementações na América Latina e na EMEA. Com nossas inovadoras plataformas digitais e de BSS, estamos permitindo que as operadoras de telecomunicações ofereçam melhores experiências aos clientes, aumentem a eficiência operacional e abram novas oportunidades de receita.”

