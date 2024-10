O aumento da frequência e intensidade das tragédias naturais no Brasil impõe desafios significativos para as prefeituras e a defesa civil, visto que não só causa perdas humanas, como também resulta em prejuízos econômicos e impactos ambientais. Diante desse cenário, a Hikvision apresenta soluções tecnológicas para ajudar órgãos públicos no monitoramento, prevenção e detecção desse tipo de ocorrência, permitindo uma resposta rápida e eficaz antes que uma situação se torne uma calamidade.

O Brasil registrou o maior número de catástrofes da natureza em 2023, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Foram registrados 1.161 eventos, sendo 716 associados a ocorrências hidrológicas, como transbordamento de rios, e 445 de origem geológica, como deslizamentos de terra. Recentemente, no Rio Grande do Sul, ocorreu um dos maiores fenômenos adversos do século XXI no país. Segundo o Atlas Digital de Desastres no Brasil (1991-2022), do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), esse episódio só foi superado pelas tempestades de maio de 2022 em Pernambuco.

Uma das soluções da Hikvision é o monitoramento de deslocamento de taludes (plano de terreno inclinado), encostas e morros por meio de câmeras GNSS, equipadas com tecnologia GPS, que detecta mínimos movimentos no terreno. A instalação estratégica desses aparelhos em locais estáveis e instáveis permite uma observação contínua e detalhada. A vantagem de incluir filmadoras em vez de apenas sensores GPS é a possibilidade de vistoria remota em tempo real, para visualizar e avaliar anomalias no terreno assim que os alarmes são disparados. As câmeras GNSS utilizam diversas redes de satélites, incluindo BeiDou (China), GPS (EUA), Glonass (Rússia), Galileo (Europa) e QZSS (Japão). Essa integração garante uma precisão na detecção de movimentos horizontais (até 2,5 mm) e verticais (até 5 mm). Com baixo consumo de energia, os equipamentos podem ser alimentados por painéis solares e se comunicam via 4G, eliminando a necessidade de infraestrutura cabeada. A gestão dos dados e alertas é realizada pelo software HikCentral, que facilita o acompanhamento simultâneo e a análise detalhada das informações coletadas.

Fundamental para evitar enchentes e inundações, a empresa também trabalha com opções robustas para observação contínua do nível de água. Quando ela ultrapassa o limite configurado, um alarme é enviado a uma central, onde operadores verificam a situação visualmente e tomam as medidas necessárias.

Alguns aparelhos combinam câmeras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) com réguas físicas, fornecendo medições exatas a uma distância de até 80 metros e precisão de 2 cm. Outros utilizam tecnologia de radar, que oferece precisão ainda maior, de 1 mm, podendo medir variações de 15 a 40 metros. Ambas são integradas com programas de notificação automática, a fim de comunicar a população e acionar sistemas de controle de tráfego e sinalização digital em caso de emergências.

Além da vigilância de níveis hídricos e deslocamentos de encostas, a companhia também oferece opções para fiscalizar a poluição de, por exemplo, rios e represas, visto que esse fator pode agravar a situação. Câmeras com análise espectral da água detectam poluentes químicos, enquanto outras detectam objetos flutuantes, como lixo e plantas, que podem obstruir canais de drenagem. Os equipamentos de vídeo facilitam uma resposta rápida para limpar e desobstruir áreas críticas, evitando enchentes e outros problemas.

Todos esses dispositivos são integrados e geridos pelo software HikCentral, que permite uma visão abrangente e detalhada das condições ambientais e a identificação de tendências que podem ajudar a impedir futuros problemas. A possibilidade de exportar indicadores para observação em outras plataformas também garante flexibilidade para as prefeituras e equipes de defesa civil.

“As soluções da Hikvision são importantes para auxiliar a defesa civil das cidades brasileiras, oferecendo ferramentas para monitorar, prevenir e responder a essas catástrofes. Em um país onde as tragédias causadas pela natureza são uma ameaça constante, a adoção dessas tecnologias pode fazer a diferença para a segurança da população”, destaca Hilton Carvalho, gerente de pré-vendas da Hikvision.

Website: https://www.hikvision.com/pt-br/