Curitiba (PR) sedia uma série de shows até o final do ano

Uma série de eventos musicais devem movimentar a cidade de Curitiba (PR) nos últimos meses do ano. Bruno Mars, Nando Reis, Liniker, Marcelo D2, Gilsons, Ludmilla (Numanice), Os Paralamas do Sucesso e Jota Quest são apenas alguns dos nomes que já confirmaram apresentações na cidade.

Até o final de 2024, a capital do Estado do Paraná também sediará shows de artistas como Thiaguinho, Paula Fernandes, Jorge & Mateus, Martinho da Vila, Luan Santana, Ana Castela, Natiruts, Fresno, Leo Santana, Criolo e Raça Negra, segundo o portal Curitiba Cult.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis - responsável pelo Euro Suite Curitiba Batel -, a expectativa da rede hoteleira de Curitiba com a realização de tantos shows são as melhores possíveis: “Eventos desse porte atraem turistas da região e estados vizinhos, o que movimenta diretamente o setor de hospedagem”.

Aly destaca que, para os hotéis da capital paranaense, essa é uma oportunidade para aumentar as reservas e aproveitar a alta demanda. “É um período em que a ocupação dos quartos sobe, especialmente nos fins de semana, quando a maioria dos shows acontecem”.

Além disso, prossegue, muitos artistas têm fãs dispostos a percorrer amplas distâncias - o que impulsiona grandes e pequenos hotéis. “Esse cenário beneficia toda a cadeia de turismo e serviços, como restaurantes e transporte”, afirma. “Para os hotéis, é uma chance para oferecer pacotes especiais ou vantagens para quem vai assistir aos shows”.

Por outro lado, o diretor observa que a rede hoteleira precisa estar preparada para lidar com o aumento da demanda sem perder a qualidade dos serviços. “A experiência do visitante em um show começa muito antes do evento em si, e uma boa hospedagem faz toda a diferença. Por isso, além da expectativa de lotação, os hotéis estão focados em garantir um bom atendimento, capaz de fidelizar o turista e fazê-lo voltar em outras ocasiões”

Curitiba integra roteiro de artistas nacionais e internacionais

Na visão de Aly, vários fatores contribuem para que artistas escolham Curitiba como um dos destinos de suas turnês: “A cidade tem uma boa estrutura de eventos. Espaços como Estádio Durival Britto e Silva, onde Ludmilla se apresentará, o Teatro Guaíra, que receberá Nando Reis, e a Live Curitiba, palco do show de Liniker, são exemplos de locais que oferecem boa infraestrutura e acomodam diferentes tipos de público”, destaca.

Para ele, essa versatilidade atrai artistas de diversos estilos, que podem optar por grandes arenas ou ambientes mais intimistas, conforme a proposta do show.

“Outro ponto importante é a localização estratégica de Curitiba, que está conectada a outras capitais do Sul e Sudeste, facilitando o deslocamento de fãs que vêm de lugares como São Paulo (SP), Florianópolis (SC) ou Porto Alegre (RS)”, explica. “Isso é um atrativo, sobretudo para eventos que atraem multidões, como o show de Bruno Mars, no Estádio Couto Pereira, ou a apresentação de Keane, no Teatro Positivo”, complementa.

Aly ressalta que a capital do Estado do Paraná possui uma cena cultural vibrante e um público que valoriza a música. “A Ópera de Arame, que receberá Marcelo D2, é um exemplo de espaço que agrega valor ao evento, tornando a experiência do show única”, exemplifica.

Ele acrescenta que não é raro ver os ingressos esgotarem rapidamente, o que mostra a receptividade da cidade a diferentes estilos musicais. “Para os artistas, se apresentar em Curitiba é ter a certeza de encontrar uma plateia engajada e pronta para viver o momento, o que pesa na decisão de incluir a cidade no roteiro de grandes turnês”, diz.

Turismo musical é tendência no Brasil

Na perspectiva de Aly, eventos musicais sempre foram uma forma de atrair turistas, mas, nos últimos anos, isso tem se intensificado. Recentemente, uma reportagem da Forbes destacou que o novo costume dos fãs de artistas em todo o mundo tem impactado economias e influenciado na forma como as pessoas viajam - e o Brasil não fica de fora.

Entre março e dezembro de 2023 a “The Eras Tour”, sexta turnê de Taylor Swift, passou pelas Américas e se tornou a primeira da história a arrecadar mais de US$ 1 bilhão, ainda segundo a reportagem.

Ainda na visão do diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis - responsável pelo Euro Suite Curitiba Batel -, o turismo musical é uma forma de democratizar o acesso à cultura. “Pessoas de diferentes partes do país têm a oportunidade de ver shows que, antigamente, estariam restritos a grandes centros como São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Essa diversificação abre novas possibilidades de turismo e fortalece a indústria musical como um todo, criando um ciclo positivo tanto para o setor artístico quanto para o turismo”, articula.

