Personalização UV 360º inova no mercado de brindes

A tecnologia UV 360º tem sido aplicada no setor de brindes corporativos para a personalização de produtos como garrafas térmicas e copos. Ela possibilita impressões em toda a superfície do produto e se adapta a diferentes volumes de produção, desde grandes até pequenos lotes.

A aplicação de personalizações com tinta UV curável oferece precisão no design e resistência ao desgaste. Além disso, a tecnologia acompanha a demanda do mercado corporativo por soluções que integram durabilidade e práticas sustentáveis.

Adoção da UV 360º no Brasil

O mercado brasileiro de brindes tem adotado a tecnologia UV 360º para permitir a criação de produtos personalizados que atendem às necessidades de empresas em relação à identidade visual. Essa técnica oferece novas opções de personalização tanto para fabricantes quanto para compradores, ampliando as possibilidades no setor.

Na Brazil Promotion 2024, a aplicação prática da UV 360º foi demonstrada ao vivo, apresentando seu uso em personalizações de produtos. A demonstração destacou o processo de impressão e as técnicas empregadas na personalização. Essa tecnologia tem sido utilizada por empresas para atender à demanda por brindes que combinam personalização estética com funcionalidade. Além disso, a UV 360º permite a aplicação em diferentes tipos de materiais, oferecendo flexibilidade no design dos produtos. O uso dessa técnica contribui para diversificar as opções disponíveis no mercado de brindes.

Personalização UV 360º

A tecnologia UV 360º busca proporcionar uma série de benefícios, sendo a personalização integral da superfície dos produtos uma das características principais. A técnica pode ter um apelo estético e visa preservar a integridade dos designs aplicados ao longo do tempo, mesmo com uso contínuo. Outro aspecto relevante é o caráter sustentável da tecnologia, que utiliza menos tinta e elimina a necessidade de solventes químicos, o que pode contribuir para a redução do impacto ambiental.

Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, “a tecnologia UV 360º busca aprimorar nossa capacidade de personalização, permitindo-nos oferecer brindes que atendem às exigências de exclusividade e qualidade de nossos clientes.” Essa declaração reflete a intenção da empresa em alinhar suas ofertas às demandas do mercado, embora a efetividade dessas promessas dependa de vários fatores no processo de produção.

Futuro da personalização no mercado corporativo

À medida que a personalização se torna um fator-chave na diferenciação de marcas, tecnologias como a UV 360º desempenham um papel cada vez mais estratégico, sendo mais uma inovação tecnológica para agregar valor aos produtos, seja em pequenos pedidos ou em grandes produções.







