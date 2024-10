Empresas precisam abraçar inovações, diz especialista

Adotar a tecnologia digital no negócio contribui para um crescimento mais rápido. Essa foi a conclusão de um estudo divulgado pela Microsoft em 2022. De acordo com os dados obtidos, as empresas consideradas pioneiras no uso de tecnologias possuem o dobro de chances de atingir os seus objetivos comerciais e um crescimento maior de capital.

Na visão de Paulo de Azevedo Pacheco, empresário, advogado e especialista em gestão de processos com uso da tecnologia, a pesquisa reforça uma tendência que já vem sendo demonstrada ao longo da História: quem compreende e usa corretamente as inovações se destaca no mercado.

Ele, no entanto, faz uma observação. “É importante ressaltar que, ao longo do tempo, sempre houve um certo ‘medo do novo’. Hoje, a inteligência artificial (IA) está no centro das atenções”, analisa.

No Brasil, por exemplo, 43% das pessoas têm medo de perder o emprego por conta do avanço da IA, segundo pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) para a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Pacheco faz um paralelo com o passado e diz que também houve um receio parecido com a chegada dos computadores, da internet, dos telefones celulares e dos smartphones.



Pacheco esclarece que, em cada era de inovações, funções desapareceram e empresas fecharam, mas também surgiram novas oportunidades, novos negócios e mercados. “A História prova que a evolução tecnológica, embora assuste inicialmente, é um motor poderoso de crescimento e transformação, o que reafirma o potencial das tecnologias digitais para acelerar o crescimento empresarial”, analisa.

Ele exemplifica o argumento com o caso da introdução dos computadores nas empresas. Ao mesmo tempo que esses equipamentos reduziram funções, também deram origem a outras, como nas áreas de desenvolvimento de software e na ciência de dados.



“De forma semelhante, a IA está criando novas oportunidades, automatizando tarefas repetitivas, liberando recursos para atividades mais estratégicas e, com isso, abrindo espaço para inovações que antes eram inimagináveis. Cada tecnologia que surge faz com que as empresas se adaptem e se reinventem, mas sempre há espaço para crescer”, avalia Pacheco.

O especialista alega que as empresas que conseguirem se adaptar à IA irão aproveitar melhor as oportunidades. Nesse ponto, ele compartilha algumas orientações de como começar a implementar novas tecnologias na rotina do negócio.

“Assim como nas transições anteriores, como na era dos computadores e da internet, treinar a equipe para entender e usar as novas ferramentas é crucial. A qualificação e o desenvolvimento de habilidades digitais são essenciais para garantir que a adoção tecnológica seja bem-sucedida”, orienta.

Para Pacheco, é importante começar com pequenas implementações. Isto é, identificar áreas nas quais a tecnologia pode trazer resultados rápidos e tangíveis, ajudando a vencer a resistência inicial ao novo e a gerar confiança nas soluções.

Dessa forma, um empreendedor que vende produtos pela internet pode iniciar o processo de implementação da IA automatizando o atendimento ao cliente no chat. Em seguida, avaliar os resultados e expandir as mudanças para as demais áreas, como controle de estoque, gestão financeira, rastreamento da encomenda, entre outras.

“O segredo está em se preparar para o futuro, não temendo a mudança, mas abraçando-a como parte de uma longa e contínua evolução”, sintetiza.

Para saber mais sobre o assunto, basta acompanhar o especialista em suas redes: https://www.youtube.com/@pauloapacheco

https://www.linkedin.com/in/pauloazevedopacheco/