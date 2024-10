Iniciativa privada arrecada recurso em campanha outubro rosa

Em celebração ao Outubro Rosa, a A&M anuncia sua parceria com a ONG Amor em Mechas em uma ação especial para colaborar com pacientes em tratamento de câncer de mama. A iniciativa, que visa promover a conscientização sobre a doença e contribuir com quem enfrenta essa batalha, ocorre em todos os escritórios da empresa - Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre - até o final do mês.

Na capital paulista, a ONG levou ao escritório da A&M um palestrante para falar sobre os cuidados preventivos; e um cabeleireiro profissional para cortar pequenas mechas de cabelo das colaboradoras. Até o momento, foram arrecadados R$ 1.830,00 no bazar e coletadas 158 mechas que serão usadas na confecção de perucas naturais doadas pela instituição às pacientes com câncer de mama. Colaboradoras das demais localidades poderão levar o cabelo cortado, em casa ou em um salão, para um ponto de coleta exclusivo para as funcionárias.

Lilian Giorgi, sócia-diretora de RH da A&M, vê a campanha como um incentivo à solidariedade e à conscientização. “Para quem já passou pela doença, como eu, essa causa torna-se ainda mais importante e especial”, afirma Lilian, lembrando que o tratamento costuma resultar na perda de cabelo, um efeito colateral que pode abalar a autoestima e a confiança das mulheres. “É neste momento que as perucas feitas de cabelo natural se tornam uma esperança, ajudando essas pessoas a recuperarem parte de sua identidade e enfrentarem o tratamento com mais coragem”. A executiva reforça também a importância de contribuir para a causa, não só em outubro, mas ao longo de todo o ano, já que a ONG disponibiliza pontos de coleta públicos em várias capitais brasileiras.

Bazar solidário - Além das doações de cabelo, as colaboradoras podem também participar do bazar beneficente para arrecadar fundos e itens necessários para a montagem dos kits do amor, compostos por peruca de cabelos naturais, lenço de tecido, itens de maquiagem e bijuterias, acomodados em uma bolsa para serem distribuídos gratuitamente às pacientes com câncer de mama.

Website: https://amoremmechas.com/