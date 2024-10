SP deve receber 1,8 milhão de visitantes até novembro

Cerca de 1,8 milhão de pessoas devem visitar a capital paulista, até o final de novembro de 2024, para participar dos 150 eventos de diferentes segmentos, apoiados pelo Visite São Paulo Convention Bureau (VSPCB), conforme dados divulgados pela instituição.

O turismo de negócios e eventos em São Paulo deve proporcionar o maior fluxo de visitantes do ano na cidade, em outubro, com 300 mil pessoas. Segundo o VSPCB, setembro se destacou como o mês mais movimentado, com 30 eventos programados.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, da qual faz parte o Nacional Inn Jaraguá São Paulo, os números refletem o papel estratégico de São Paulo no cenário nacional e internacional para o setor de eventos.



“A cidade se consolida como um dos principais destinos para eventos, por ser um polo econômico e oferecer uma infraestrutura robusta e diversificada. Isso beneficia não só o setor de turismo, mas também a economia local”, aponta.

De acordo com levantamento do VSPCB, o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), realizado no início de 2024, reuniu 105 mil participantes, o Arnold Sports Festival South America, em abril, atraiu 100 mil pessoas e a estimativa para a Brasil Game Show (BGS), que ocorreu de 9 a 13 de outubro, estava prevendo 300 mil participantes.

“É interessante perceber como a VSPCB está apostando em uma agenda diversificada de eventos e uma flexibilidade que ajuda a espalhar o impacto econômico por diferentes áreas da cidade. Isso é uma estratégia para não sobrecarregar regiões específicas e garantir que mais setores se beneficiem desse movimento”, pontua Aly.

Estrutura para turismo de negócios e eventos

No entanto, o empresário reforça a importância de investir constantemente em melhorias como mobilidade urbana e infraestrutura turística. “É essencial que o transporte público, hotéis e demais serviços estejam prontos para lidar com a demanda sem perder a qualidade dos serviços. O crescimento deve ser acompanhado de planejamento”.

O VSPCB apontou que o segmento médico lidera com 46 eventos, seguido do setor de ciência e tecnologia e em terceiro lugar, o de turismo. A instituição informou ainda que os centros de convenções são os principais locais para sediar eventos dessa magnitude por acolher mais de 1,2 milhão de participantes e destaca que hotéis também são palco de importantes eventos.

Aly lembra que a rede hoteleira se prepara para períodos com grande fluxo de visitantes na cidade. “A localização estratégica da rede hoteleira facilita muito o acesso dos viajantes de negócios aos diversos eventos espalhados pela cidade e os hotéis oferecem tarifas exclusivas e pacotes que incluem desde o café da manhã até comodidades adicionais”.

O empresário explica que a rede hoteleira deve enxergar outubro como uma oportunidade de elevar a ocupação e fidelizar novos clientes. “Com o volume expressivo de pessoas chegando, acredito que a estratégia seja de atrair o público de negócios e os turistas que os acompanham. O período é uma chance de aumentar as receitas e garantir que esses visitantes retornem fora do calendário de eventos”.

Hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo

O Hotel Nacional Inn Jaraguá está localizado no centro histórico de São Paulo. Com 415 apartamentos distribuídos em 28 pavimentos, o hotel oferece nove categorias diferentes de acomodações e dispõe de uma infraestrutura para reuniões corporativas, conferências, casamentos e outras celebrações, com 25 espaços de eventos capazes de acomodar mais de 1,5 mil pessoas.

Inaugurado para o IV Centenário da cidade de São Paulo o hotel tem mais de 70 anos de história e já recebeu celebridades internacionais e autoridades, incluindo Fidel Castro, Ella Fitzgerald, Yuri Gagarin, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Sofia Loren, Mick Jagger, Louis Armstrong, Raul Seixas e Brigitte Bardot.

Em 1998, o prédio do Hotel Jaraguá foi parcialmente tombado pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DHP) e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) para proteger sua fachada, murais e pinturas.

Para mais informações, basta acessar: nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-nacionalinn-jaragua-sao-paulo