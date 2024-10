A Northern Data AG (ETR: NB2 ) (“Northern Data Group”, “Northern Data” ou “o Grupo”), um dos maiores fornecedores mundiais de soluções em computação de alto desempenho (HPC), anunciou hoje que está explorando a alienação de seu negócio de mineração de criptografia de patrimônio, a Peak Mining.

A possível alienação da Peak Mining solidificará a Northern Data como um negócio de soluções de IA puro, que inclui a maior plataforma de nuvem de IA generativa da Europa e um portfólio de data centers inovadores e específicos.

Após os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, que demonstraram o terceiro trimestre consecutivo de forte crescimento sequencial em seus negócios de soluções de IA, a Northern Data pretende acelerar as oportunidades para inovar e fornecer aos clientes as ferramentas de que precisam, juntamente com a infraestrutura da mais alta qualidade e mais sustentável que impulsionará o próximo capítulo da inovação em IA.

A receita potencial proveniente da possível alienação da Peak Mining será investida no desenvolvimento e crescimento da sua plataforma de produtos de IA – especificamente seus Dynamic Enablement Services, que incluirão novos recursos de software e uma variedade de serviços gerenciados. Os investimentos também seriam feitos na aquisição e no desenvolvimento do data center e na compra de GPUs de IA adicionais.

Aroosh Thillainathan, fundador e CEO do Northern Data Group, comentou:

“A mineração é uma parte fundamental do patrimônio e da história de crescimento da Northern Data. Continuamos apoiando a tecnologia blockchain e acreditando em seu potencial. Esse compromisso significa que identificar o administrador adequado para esse valioso negócio é de suma importância, pois solidificamos nosso foco em impulsionar a inovação em IA por meio da melhor infraestrutura da categoria e de sistemas de energia neutros em carbono”.

Rosanne Kincaid-Smith, COO do Northern Data Group, complementou:

“À medida que a IA remodela os setores, a Northern Data está focada em liderar a vanguarda da revolução da IA. Nosso objetivo é oferecer um ecossistema de IA perfeito, no qual os clientes possam ter acesso a soluções inteligentes e sustentáveis que permitam que suas empresas aproveitem todo o potencial da IA e forneçam as ferramentas necessárias para fazer as descobertas que têm o potencial de mudar o curso da história. Como empresa, estamos entusiasmados com o progresso no cenário da IA, seu impacto em todos os setores e nosso papel na condução desse progresso”.

Sobre o Northern Data Group:

O Northern Data Group é um dos principais fornecedores de soluções de IA e computação de alto desempenho (HPC), aproveitando a tecnologia de GPU de alta densidade e com refrigeração líquida para capacitar as organizações mais inovadoras do mundo. Juntamente com nossos parceiros, somos apaixonados pelo potencial da HPC para impulsionar não apenas os avanços tecnológicos, mas também o progresso social.

Idioma: Português Empresa: Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt/Main Alemanha Tel.: +49 69 34 87 52 25 E-mail: info@northerndata.de Site: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Listada: Mercado não oficial regulamentado em Berlim, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hanôver, Munique (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

