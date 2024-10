Gigante chinesa pode acelerar metas do Marco do Saneamento

A empresa chinesa JingJin confirmou que será uma das participantes da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, a FENASAN, evento do setor de saneamento que acontecerá de 22 a 24 de outubro em São Paulo. Na oportunidade a empresa apresentará uma nova tecnologia de tratamento de resíduos, a Prensa Desaguadora Multi Disk Screw (MDS). O equipamento especialmente preparado para operar em baixas concentrações de sólidos, como no caso do saneamento, acelera o desaguamento e destinação de lodos sanitários.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo menos um quarto da população do país ainda não tem acesso ao saneamento básico e cerca de 74% dos resíduos sólidos são despejados sem tratamento adequado em rios e córregos, o que faz do assunto uma pauta urgente nas agendas políticas e econômicas. De acordo com o Marco Legal do Saneamento, o objetivo é que até 2033, 90% da população tenha acesso à coleta e ao tratamento de esgotamento sanitário, o que exigirá soluções inovadoras e sustentáveis. É mirando nestas metas que a gigante chinesa JingJin, através da JingJin Brasil, anunciou que trará o equipamento para o mercado brasileiro.

De acordo com a empresa, o equipamento inovador passou por testes de performance em unidades de tratamento de esgoto no país e pode ser uma alternativa às tecnologias atuais de tratamento em uso no Brasil como centrífugas e leitos de secagem. A Prensa Desaguadora – MDS, trazida da China e já disponível para o mercado brasileiro, estará exposta no estande da empresa durante a FENASAN junto de um time de consultores da empresa que apresentarão a solução e suas especificações técnicas. De acordo com Wesley Xavier, CEO da JingJin Brasil "O consumo energético do equipamento é até dez vezes menor, operando a baixas rotações (menos de 10 RPM) e, por sua operação autônoma e automatizada, o MDS não exige a presença constante de operadores, o que reduz significativamente os custos operacionais para as companhias de saneamento. Além disso, os teste indicaram que o MDS apresenta uma performance superior às soluções habituais, atingindo até 25% de concentração de sólidos em condições reais de tratamento."

Ainda de acordo com Xavier, a inovação trazida pela JingJin não se restringe ao equipamento em si. O MDS pode ser acoplado a filtros prensa, potencializando em até três vezes a desidratação dos lodos, o que reduz significativamente os custos de destinação e aumenta a competitividade dos processos de saneamento. A JingJin ocupa relevante fatia do mercado de equipamentos com tecnologia avançada em separação sólidos-líquidos e está presente em mais de 120 países. Com ampla presença no mercado nacional de filtros prensa, a empresa conta com uma sede em Nova Lima, Minas Gerais, oferecendo assistência técnica e fornecimento de peças de reposição aos clientes brasileiros.

Com a promessa de uma tecnologia disruptiva, o setor de saneamento no Brasil pode ganhar um impulso importante, tanto em termos de viabilidade econômica quanto na melhoria da eficiência dos serviços prestados. A expectativa é que o MDS, da JingJin, seja um dos destaques na Fenasan 2024, e que sua adoção ajude a acelerar a universalização do saneamento, garantindo um futuro mais sustentável para milhões de brasileiros. A feira acontecerá no Expo Center Norte em São Paulo com o tema central “Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas” e é promovida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN). A entrada é livre.

Serviço:??

Fenasan 2024?

Data: 22 a 24 de outubro de 2024.

Horário de visitação: das 13h às 20h?

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo – SP

Estande N30 - Pavilhões Verde e Vermelho

Entrada Livre

Website: https://jingjinbrasil.com.br/