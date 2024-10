Cidade de Poços de Caldas vive alta do turismo

Poços de Caldas (MG) foi apresentada pela plataforma de reservas Booking como um dos destinos tendência nacional para 2024. A lista de destinos que estão crescendo no interesse dos viajantes brasileiros foi elaborada a partir de um levantamento de dados da plataforma, baseado no crescimento anual no número de reservas.

A cidade ocupa o quarto lugar na lista que foi ordenada por aumento anual entre os destinos mais reservados por brasileiros na Booking, entre 1º de agosto de 2022 e 31 de julho de 2023. Participaram do estudo 27,7 mil adultos, em 33 países, que planejavam viajar a lazer ou a negócios nos 12 a 24 meses seguintes.

A pesquisa apontou Poços de Caldas como uma cidade charmosa, propícia para experimentar as tradicionais comidas mineiras e conhecer os processos de produção. Além disso, destacou os roteiros de turismo rural, os parques e monumentos conhecidos e o banho em águas termais como outras atrações turísticas da cidade.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de hotéis, da qual faz parte o Hotel Thermas All Inclusive Resort situado em Poços de Caldas, é evidente que a cidade tem se tornado um destino desejado por diferentes perfis de turistas. “De grupos de amigos, a casais ou famílias, o público encontra em Poços de Caldas uma variedade de atrações muito além do convencional. Esse diferencial tem sido fundamental para garantir o aumento no número de visitantes”.

Segundo dados do Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas (CITUR), em 2023, o Parque do Cristo recebeu aproximadamente 442 mil visitantes, o Teleférico registrou 127 mil pessoas, e o Zoo das Aves atraiu 62 mil visitantes.

“Os números divulgados deixam nítido que a cidade está se firmando como um destino turístico cada vez mais relevante no cenário nacional e que o trabalho conjunto do poder público e da iniciativa privada, focado na valorização das atrações locais e no investimento contínuo em infraestrutura turística, são estratégias acertadas”, ressalta Aly.

Crescimento do setor de turismo em Minas Gerais

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), compilados pelo Observatório do Turismo (OTM), da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), o crescimento da atividade turística em Minas Gerais foi o maior do país, pelo segundo ano consecutivo.

De janeiro a junho, o segmento do turismo no estado cresceu 9%, em relação ao mesmo período de 2023. O índice indica uma alta de 592% acima da média nacional.

Aly afirma que, nos últimos anos, Poços de Caldas se reinventou sem perder suas tradições. “As águas termais são, sem dúvida, um dos grandes pilares que sustentam o turismo local, procuradas pelos benefícios terapêuticos, mas o ecoturismo também é uma opção em Poços. O contato com a natureza torna a cidade um refúgio ideal para quem deseja escapar da agitação das grandes cidades”.

Sobre a capacidade de Poços de Caldas para receber os turistas, o empresário pontua que o equilíbrio entre atrações naturais e infraestrutura, principalmente da rede hoteleira, faz com que a cidade se mantenha como um destino desejado.

“Acredito que a aposta em programas diferenciados, como eventos sazonais, pacotes para feriados, parcerias com o setor de entretenimento, promoções e pacotes de hospedagens voltados para famílias e grupos de amigos e o foco em diversidade de ofertas é uma estratégia promissora para a rede hoteleira de Poços de Caldas em 2024”, declara Aly.

Hotel Thermas All Inclusive Resort Nacional Inn

O hotel Thermas All Inclusive Resort Nacional Inn está localizado em um complexo do Parque Temático Walter World, com vista para as montanhas do Sul de Minas. O empreendimento oferece estrutura e opções de lazer para todas as idades.

Além de um espaço dedicado às crianças com uma equipe de recreadores, o hotel conta com sete piscinas climatizadas, spa, shows ao vivo e o sistema All Inclusive, que inclui refeições completas, petiscos e bebidas no Open Bar Premium.

Para mais informações, basta acessar: nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-thermas-resort-walter-world