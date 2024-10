Uso de tenda pode otimizar o trabalho no canteiro de obras

A utilização de tendas na construção civil no agronegócio tem se mostrado uma solução para otimizar o trabalho nos canteiros de obras. Essas estruturas temporárias podem ser usadas de diferentes formas, que vão desde a proteção dos trabalhadores até a preservação de materiais, podendo contribuir significativamente para a agilidade e a qualidade das construções.



A versatilidade das tendas é outro ponto importante. Elas podem ser montadas e desmontadas com facilidade, adaptando-se às necessidades específicas de cada projeto. Fabricadas com materiais de alta resistência, como lona de PVC, aço galvanizado e outras ligas metálicas, as Tendas Carpa, por exemplo, são projetadas para oferecer durabilidade e segurança, como explica Cleriston Ferreira Borges, CEO da Tenda Brasil.



Com metragem que pode variar de acordo com as necessidades específicas de cada projeto, a estrutura consegue atender tanto os pequenos espaços quanto grandes áreas de canteiros de obras ou eventos.



“A estrutura pode ser adaptada conforme o layout requerido, com objetivo de proteger contra intempéries. Além disso, a Tenda Carpa é reconhecida como uma das soluções mais rápidas para substituir o container, oferecendo a mesma funcionalidade com instalação flexível”, esclarece Borges.



Além disso, o uso de tendas pode representar uma economia significativa, já que pode reduzir os custos operacionais com a construção de estruturas permanentes para armazenamento e proteção. “Sua estrutura modular permite que seja facilmente ajustada ou ampliada, conforme o avanço das obras ou mudanças nas necessidades”, afirma.



O empresário ressalta que o uso das tendas também pode variar, dependendo da necessidade de cada setor. “O recurso pode ser implementado tanto como almoxarifado, para armazenagem de materiais e ferramentas, como para alojamentos temporários para os trabalhadores, refeitórios e áreas de convivência, escritórios temporários, vestiários e banheiros provisórios, laboratórios e áreas de trabalho técnico ou como estruturas temporárias para hospitais de campanha”.



Segundo o CEO, o mercado de locação e venda de tendas no Brasil tem apresentado crescimento significativo, impulsionado principalmente pelo aumento na demanda em setores como construção civil, agronegócios e eventos.



Conforme a Sondagem Nacional da Indústria da Construção, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o nível de atividade da Construção alcançou, em junho de 2024, o maior patamar dos últimos 12 meses, chegando a 49,9 pontos.



“As obras de infraestrutura e a expansão do agronegócio em diversas regiões do país ampliaram a necessidade de soluções temporárias e flexíveis para armazenagem e acomodação”, aponta Borges.



Ele explica ainda que outros modelos, como a tenda piramidal e a sanfonada, também são amplamente utilizadas em canteiros de obras, no agronegócio e em eventos, oferecendo a possibilidade de personalização. “Além deles também existe o galpão lonado, que é um modelo ideal para armazenagem e grandes eventos, pois combina resistência e praticidade”, acrescenta.