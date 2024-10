Serra Verde Express terá um dia a mais de operação

O passeio de trem Serra Verde Express (Rota Curitiba-Morretes), no estado do Paraná, terá um dia a mais de operação durante a pré-temporada de verão, conforme informação veiculada pelo portal Panrotas. O passeio passa a funcionar também às quintas-feiras, atualização que visa atender ao aumento de cerca de 15% na demanda de passageiros.

O passeio com saída da capital estadual percorre 70 quilômetros pela Serra do Mar Paranaense, uma das maiores distâncias em passeios de trens no Brasil. Ao todo, a viagem dura cerca de quatro horas, o trem percorre 13 túneis e 41 pontes.

Para Ricardo Aly, diretor nacional da Rede Nacional Inn de Hotéis - responsável pelo Hotel Nacional Inn Torres -, a movimentação de atrações turísticas de Curitiba, como o Serra Verde Express, demonstra que a cidade está se preparando para receber um grande número de visitantes na próxima estação.

“É empolgante notar o esforço das empresas em se organizarem para proporcionar experiências inesquecíveis aos turistas”, afirma.

Na visão de Aly, a adição de um dia a mais de operação é um indicativo de que a demanda está aumentando e que eles [pontos turísticos] estão prontos para atender a essa procura. “Essa preparação não é apenas uma questão de logística, mas também uma demonstração do quanto Curitiba valoriza o turismo. A ideia de expandir o acesso a essas experiências reflete uma visão de turismo que valoriza a natureza e a cultura, e isso enriquece a visita à cidade”, ressalta.

Para o diretor nacional da Rede Nacional Inn de Hotéis, diversos fatores contribuem para que o passeio do Serra Verde Express seja considerado um dos passeios de trem mais bonitos do mundo, como indicam informações da Agência Estadual de Notícias do Paraná (AEN Paraná).

“Quando penso no Serra Verde Express e no que o torna um dos passeios de trem mais bonitos do mundo, uma série de fatores vem à mente. Primeiro, a rota em si, que atravessa uma das maiores áreas preservadas de Mata Atlântica, tendo a paisagem exuberante da Serra do Mar Paranaense”, afirma. “As montanhas, a vegetação densa e os rios que serpenteiam pela região criam um cenário digno de um cartão-postal”, pontua.

Além disso, para Aly, a história da ferrovia, com seus 130 anos, traz um sentimento de nostalgia e autenticidade que poucos passeios conseguem oferecer. Para ele, outro ponto importante é a diversidade de opções de viagem, que atende tanto a quem busca uma experiência mais econômica quanto àqueles que desejam um toque de luxo.

“A combinação de história e natureza é o que realmente distingue o Serra Verde Express. Durante o percurso, os passageiros não só viajam, mas também fazem uma viagem no tempo, sentindo-se parte de uma era onde o trem era a principal forma de transporte”, diz Aly. “Não é à toa que o Serra Verde Express é considerado um dos melhores passeios de trem do mundo, trazendo a combinação de natureza, cultura e história”, completa.

Rede hoteleira tem expectativa positiva para o verão

Para Aly, a expectativa da rede hoteleira de Curitiba para a próxima estação é positiva. “Com o aumento da movimentação turística e as novas ofertas como as do Serra Verde Express, os hotéis devem estar se preparando para uma alta demanda no verão”.

Segundo o diretor, é natural que a rede busque oferecer pacotes atraentes, com descontos e experiências que completem a visitação aos pontos turísticos da região. Além disso, considerando a beleza natural e a infraestrutura que a capital paranaense oferece, é provável que muitos visitantes fiquem atraídos para explorar ainda mais a cidade e suas redondezas.

“Assim, acredito que os hotéis estão se preparando para acolher turistas com todo conforto e hospitalidade que Curitiba tem a oferecer”, afirma.

Na visão de Aly, os turistas que estão se programando para viajar para a capital paranaense devem levar em conta uma série de elementos a fim de garantir uma acomodação com um bom custo-benefício.

Para ele, o primeiro elemento a se considerar é a localização: “Priorize um hotel próximo à Avenida Sete de Setembro, ponto de partida ideal para quem deseja explorar a cidade”, recomenda. “Estar a menos de dois quilômetros do centro e próximo de atrações como o Museu de Arte Contemporânea e o Museu Oscar Niemeyer também é uma vantagem”, diz.

Além disso, prossegue Aly, vale priorizar um hotel que ofereça um ambiente tranquilo para relaxamento, com café da manhã variado, de preferência já incluso na diária. “Para quem viaja com pets, a política pet-friendly do hotel também deve ser verificada, pois permite que nossos amigos de quatro patas também desfrutem da viagem”.

Para concluir, Aly chama a atenção para outros elementos, como opções de lazer, piscinas com temperatura ambiente, sauna e infraestrutura para eventos para diversos tipos de ocasiões - desde reuniões corporativas até celebrações especiais. “A opção por um hotel que combine localização, conforto e opções de lazer com bom custo-benefício é essencial para quem deseja conhecer Curitiba de maneira prática e relaxante”, finaliza.

