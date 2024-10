A Giuliana Flores está expandindo o Clube da Giu, sistema de assinatura que oferece uma experiência imersiva aos clientes, com kits de plantas e itens. Antes disponível apenas para moradores da cidade de São Paulo, a partir de outubro de 2024, o serviço será ampliado para atender também as cidades de São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, Guarulhos, Osasco, Barueri, Diadema, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Itapevi, Cotia, Taboão da Serra, São José dos Campos, Sorocaba, Mairinque, Jandira, Itapecerica da Serra, Cajamar, Campinas e Jundiaí. O projeto cresceu mais de 200% neste ano. As cidades foram selecionadas com base na demanda e na garantia de um tempo de entrega seguro para que os produtos cheguem frescos aos clientes.

O kit inclui espécies selecionadas de acordo com o mês, um vaso personalizado, sachê de perfume, flowerfood (nutriente que prolonga a durabilidade das plantas) e uma playlist no Spotify. Além disso, o material apresenta conteúdos com dicas e informações sobre a inspiração da caixa.

Segundo estudo realizado pela Opinion Box, para entender mais sobre o mercado, 68% dos entrevistados disseram assinar serviços digitais. Além disso, 23% possuem assinaturas físicas e digitais e apenas 9% do possuem assinaturas somente de produtos ou serviços físicos. Quando falamos sobre a relação entre as assinaturas e o comportamento do consumidor, é necessário captar e interpretar o que entra na conta das pessoas quando esse é o tema da conversa.

O público majoritário do serviço é composto por mulheres, representando 60% dos assinantes. A iniciativa aumentou a visibilidade da marca e atraiu clientes, com 60% deles sendo novos consumidores. Além disso, o serviço tem sido procurado por profissionais da saúde, como dentistas e psicólogos, evidenciando a influência positiva das plantas em ambientes formais, como consultórios, e auxiliando no bem-estar dos pacientes.

“Estamos muito contentes em expandir o Clube da Giu para mais localidades, alcançando um número maior de clientes. Este projeto foi criado para fortalecer ainda mais a presença da nossa marca no dia a dia das pessoas, levando cor e vida para suas casas. É como um abraço acolhedor da natureza em meio à correria do dia a dia”, compartilha Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/