A DP World, líder global em soluções de logística e cadeia de suprimentos, anuncia a abertura de um novo escritório de agenciamento de cargas em Bogotá, na Colômbia. O novo local expande a presença da DP World nas Américas, complementando as operações existentes no Equador e no Peru e reforçando o compromisso da empresa em fornecer soluções logísticas de ponta a ponta.

O escritório de Bogotá oferece um conjunto abrangente de serviços, incluindo frete marítimo FCL (carga completa de container) e LCL ( carga fracionada de container), frete aéreo, transporte rodoviário de contêineres domésticos, seguro internacional e serviços alfandegários. O escritório atende principalmente aos setores de bens de consumo de rápida movimentação (FMCG), varejo, automotivo e de alta tecnologia, ajudando as empresas desses setores a melhorar suas operações de logística e a expandir seu alcance nos mercados globais.

Brian Enright, CEO e diretor-executivo da DP World Américas, disse: “A economia em crescimento da Colômbia e seus setores dinâmicos oferecem oportunidades significativas para que as empresas se expandam, e nossas soluções logísticas são projetadas para apoiar esse crescimento. O lançamento do nosso novo escritório de agenciamento de cargas na Colômbia amplia a presença da DP World no corredor andino. Este novo escritório de agenciamento de cargas ressalta nosso compromisso em apoiar tanto os negócios locais quanto regionais com soluções logísticas integradas que os conectam a mercados globais”.

Alinhado com a estratégia de longo prazo da DP World, o escritório em Bogotá contribui para a missão mais ampla da empresa de aprimorar as capacidades da cadeia de suprimentos nas Américas. O escritório utilizará tecnologias avançadas como a ferramenta de rastreamento Cargoes Flow, garantindo um gerenciamento logístico harmonioso e eficiente.

Terry Donohoe, vice-presidente sênior de Agenciamento de Cargas – Américas, DP World, disse: “A Colômbia é um mercado estratégico na América Latina, com uma população de 50 milhões e uma economia em rápido crescimento. Estamos entusiasmados com as oportunidades que este novo escritório oferece tanto para a DP World quanto para nossos clientes. Ao integrar nossos serviços logísticos com nossos terminais portuários, zonas francas e instalações de armazenagem em toda a região, estamos bem posicionados para ajudar as empresas colombianas a prosperarem em um mercado global altamente competitivo”.

O escritório está localizado em um edifício ecológico com certificação LEED de 80 pontos, refletindo o compromisso contínuo da DP World com sua estratégia de sustentabilidade “Our World, Our Future” (em português: Nosso Mundo, Nosso Futuro) e práticas comerciais ambientalmente responsáveis. A DP World alavancará suas parcerias existentes com a Câmara de Dubai e a Câmara Americana para ajudar a promover seus serviços de logística em toda a região.

De olho no futuro, a DP World planeja expandir ainda mais sua presença na Colômbia, com um escritório comercial em Medellín previsto para abrir em 2025.

Desde meados de 2023, a DP World lançou mais de 150 novos escritórios de agenciamento de cargas globalmente, com 20 deles estrategicamente localizados nas Américas. Essa expansão complementa as operações existentes da empresa no Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, Panamá, Peru e Suriname. A DP World planeja abrir mais de 180 escritórios ao redor do mundo, com próximos locais na Argentina, México e Panamá.

