Dia do Educador Ambiental é comemorado em 15 de outubro

No dia 15 de outubro, desde 2009, é celebrado no Brasil o Dia do Educador Ambiental e do Consumo Consciente, um chamado feito pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para destacar a necessidade de uma exploração mais responsável dos recursos naturais.

Desde a Revolução Industrial, no século 18, está sendo despejados milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera que levaram a um aquecimento de 1,1ºC da Terra, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

O consumo e a produção responsáveis estão entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que são parte da chamada Agenda 2030, um plano de metas e ação universal proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Meio, que tem como objetivo frear os efeitos das mudanças climáticas e diminuir a desigualdade social no planeta até o ano de 2030.

“As crianças deveriam ter contato sobre os desafios que o mundo enfrenta, incluindo as mudanças climáticas e desigualdades sociais. Ações individuais e coletivas podem ter um impacto global positivo e, é isso que precisa ser ensinado desde cedo”, salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Segundo Camilla Horizonte, gerente de Operações e Marketing da Reciclus, a comunicação efetiva sobre educação ambiental é um processo dinâmico que envolve a troca de conhecimentos, valores e atitudes, visando inspirar ações concretas. Para isso, a mensagem deve ser clara, relevante e envolvente, além de se conectar com a realidade das pessoas.



Investir em educação ambiental permitirá criar cidadãos conscientes e responsáveis e, também capazes de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas”, conclui Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news