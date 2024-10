OficinaPAY otimiza mercado de manutenção automotiva

A Oficina Conectada, empresa de tecnologia e serviços voltada para oficinas mecânicas, desenvolveu, em pareceria com SafraPay, a OficinaPAY, uma solução integrada para gestão financeira e de pagamento para oficinas mecânicas, autopeças, prestadores de serviços automotivos e outros agentes do mercado de manutenção e reparação automotiva.

Com uma interface intuitiva e plataforma projetada para otimizar os processos financeiros das oficinas mecânicas, a OficinaPAYé uma máquina de cartão que reúne diversas funcionalidades, como diferentes opções em formas de pagamento, emissão de Notas Fiscais (NF), Divisão de Pagamentos (Split) e check-list de Manutenção Periódica.

Márcio Patrus, fundador e CEO da Oficina Conectada, conta como identificou uma necessidade de mercado: “Observamos que as soluções disponíveis no setor não atendiam às especificidades das oficinas mecânicas. Decidimos, então, desenvolver uma que fosse realmente focada nas necessidades desse segmento, com funcionalidades para facilitar a gestão financeira e a eficiência no dia a dia”.

Uma destas funcionalidades é o split de pagamento, que viabiliza no ato do recebimento do cliente, o pagamento direto de autopeças e serviços de terceiros. Segundo Patrus, ao receber, a oficina consegue realizar o repasse de valores entre diferentes partes envolvidas sem processos intermediários, evitando a bitributação e, com isso, podendo reduzir os custos tributários em até 15%.

Outra função disponível na OficinaPAY é a impressão da Manutenção Programada. A ferramenta emite checklists e indicações de manutenções preventivas das montadoras a partir da placa e quilometragem do veículo. O especialista aponta que a funcionalidade pode impactar no aumento do ticket médio do negócio enquanto uma ferramenta de vendas para serviços extras importantes, além de aumentar a confiança do cliente no serviço prestado.

“Para as oficinas, a manutenção preventiva representa uma oportunidade de fidelizar clientes e aumentar o ticket médio. Com a possibilidade de criar planos de manutenção recorrentes, a oficina consegue oferecer um serviço contínuo e previsível, que não só traz mais receita, mas também fortalece o relacionamento com o cliente”, destaca Patrus.

O empresário explica que o desenvolvimento da OficinaPAYfoi um projeto colaborativo com diversas etapas. “Foi um processo de quatro anos, que envolveu uma análise das necessidades das oficinas mecânicas e das possibilidades técnicas da maquininha”.

De acordo com Patrus, foi um movimento que exigiu uma equipe multidisciplinar e parcerias com instituições financeiras. “Foi necessário trabalhar de forma minuciosa para garantir que integrações com sistemas bancários, gateways de pagamento e processadores financeiros, incluindo suporte a PIX, boletos e cartões, atendessem às normas de segurança e regulamentações financeiras”.

Patrus ressalta que o intuito da plataforma é transformar a gestão de oficinas em todo o setor automotivo, promovendo mais eficiência, controle e redução de custos. “Acreditamos que a inovação pode trazer mais eficiência e praticidade para o setor de manutenções automotivas”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: www.oficinapay.com.br