Começa o Bom Retiro Fashion Day com o lançamento das coleções de Alto Verão 2025

Nos dias 21 e 22 de outubro acontece o primeiro Bom Retiro Fashion Day, evento que fará o lançamento das coleções de Alto Verão 2025 do polo de moda do Bom Retiro, em São Paulo.

Realizado das 9h às 17h, o evento é realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Vestuário (ABIV) e destinado a empresários e empreendedores do setor de vestuário, calçados e acessórios, entre revendedores, lojistas, donas de boutique e compradores de moda em atacado.

Ao todo, 110 lojas localizadas nas ruas José Paulino, Aimorés, Prof. Cesare Lombroso, Ribeiro de Lima, Carmo Cintra, Silva Pinto e Italianos farão parte da programação. Os estabelecimentos participantes estarão identificados. No local, haverá food trucks e outras atrações.

“O evento é um momento estratégico para os revendedores de todo o Brasil se prepararem para o Natal e as festas de fim de ano. As coleções de Alto Verão são peças-chave para atender à demanda crescente da época, oferecendo produtos novos e atrativos que prometem ser os mais vendidos da temporada. Com coleções exclusivas e vantagens, como descontos, os lojistas podem abastecer seus estoques com as tendências que vão dominar o mercado durante as festas, garantindo que estejam prontos para atender seus clientes na fase mais lucrativa do ano”, destaca Cinthia Kim, presidente da ABIV.

Para conferir as lojas participantes, basta acessar o portal UM Bom Retiro ou o perfil @umbomretiro. Interessados em participar devem fazer o cadastro no site www.umbomretiro.com.br.

Serviço:

Bom Retiro Fashion Day

Dia: 21 e 22 de outubro

Hora: das 9h às 17h

Local: Bom Retiro, São Paulo.

Evento gratuito

Público: revendedores, lojistas, donas de boutique e compradores de moda em atacado.

Para participar: cadastro em www.umbomretiro.com.br

Website: http://www.umbomretiro.com.br