Nomus lança ferramenta gratuita de comparação de ERPs

A Nomus anunciou, nesta terça-feira (08), o lançamento de um Request For Information (RFI) voltado para sistemas de ERP, uma ferramenta criada para facilitar a tomada de decisão de empresas durante o processo de seleção de um software de gestão empresarial. A iniciativa visa ajudar potenciais clientes a comparar diferentes ERPs de forma clara e objetiva.

O RFI é apresentado em formato de checklist, permitindo que os interessados verifiquem quais funcionalidades e recursos cada ERP oferece. Assim, é possível identificar qual sistema atende melhor às necessidades específicas de cada empresa, proporcionando uma análise mais completa e estratégica das soluções disponíveis no mercado.

De acordo com Thiago Leão, sócio consultor da Nomus, o RFI destaca os diferenciais do ERP da empresa em relação aos concorrentes: “Com este RFI gratuito, os potenciais clientes poderão comparar funcionalidades como geração de boletos bancários, conciliação bancária, controle de fluxo de caixa, entre outros. Isso permitirá uma visão clara sobre qual ERP é mais completo e adequado para cada situação.”

O preenchimento do RFI pode ser feito de duas maneiras: por meio da pesquisa manual nos sites e materiais dos fornecedores de ERP ou pelo contato direto com as empresas, utilizando o questionário para verificar quais funcionalidades são oferecidas por cada solução.

Para acessar o RFI e realizar o download gratuito, os interessados devem visitar o site da Nomus, onde poderão baixar a planilha, preencher com os dados dos ERPs selecionados e, em seguida, comparar com o Nomus ERP Industrial, avaliando qual sistema melhor se alinha às demandas de cada negócio.

“Estamos confiantes de que, com essa ferramenta de comparação, mais indústrias irão se beneficiar e alcançar uma eficiente gestão industrial, o que irá melhorar a economia do país como um todo.”, conclui Thiago Leão.

Website: https://www.nomus.com.br/