Yungas desenvolve solução de comunicação para indústrias

A Yungas, empresa de soluções tecnológicas para otimizar a gestão e comunicação de grandes redes de negócios, desenvolveu uma plataforma de comunicação para indústria e seus distribuidores e revendedores. A solução integra diferentes funcionalidades.

Devido a funcionalidades de segmentação avançada, a plataforma permite às indústrias enviar mensagens específicas com base em funções, regiões ou perfis dos distribuidores, além de oferecer métricas de engajamento e se integrar com outros sistemas que permitem extração de dados para a tomada de decisões.

Guilherme Reitz, CEO da Yungas, esclarece que estes recursos podem facilitar o suporte e o atendimento, com maior controle, personalização e eficiência nas interações, ajudando as empresas a construir relações mais fortes com seus parceiros.

“A segmentação busca que as comunicações sejam relevantes e evitem o efeito spam, enquanto as métricas de engajamento apontam quem leu e interagiu com os comunicados, tudo isso é essencial para ajustar as estratégias de comunicação”, afirma.

Reitz explica também sobre a integração e a particularidade das funcionalidades: “A plataforma centraliza todas as interações em um único local, buscando reduzir a dependência de e-mails, WhatsApp e planilhas e, com isso, isso simplificar a gestão operacional das redes, sem deixar de atender aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”.

A perda de controle sobre o histórico de conversas, a falta de centralização no histórico de comunicações da empresa e a dificuldade de buscar informações relevantes sobre temas ou comunicações passadas são algumas das situações, apontadas por Reitz, que muitos clientes enfrentam e que mostram a importância de adotar ferramentas que ofereçam mais organização.

“Se uma revenda muda para a concorrência, ela leva todo o histórico consigo. E ainda há a questão de não conseguir organizar o atendimento de forma eficiente, já que não existe uma fila de suporte ou a possibilidade de usar respostas automáticas para questões recorrentes”, pontua o especialista.

Aspectos da comunicação assertiva com fornecedores

Reitz explica que uma comunicação clara e direta com fornecedores é especialmente importante em setores onde detalhes técnicos e prazos são críticos, pois minimiza erros e mal-entendidos nas instruções, especificações e prazos. Além disso, a agilidade no compartilhamento de informações pode acelerar a tomada de decisões.

“Uma comunicação transparente e respeitosa contribui para parcerias mais sólidas e colaborativas, onde ambas as partes se sentem valorizadas e ouvidas. Isso resulta em uma maior disposição para resolver problemas e trabalhar juntas em iniciativas estratégicas”, destaca.

O especialista ressalta que centralizar as informações em uma plataforma que reúna toda a comunicação, documentação e histórico de interações facilita o acesso a informações importantes para que todos os membros da equipe tenham uma visão clara das negociações e acordos.

“A integração de sistemas também deve ser considerada. Utilizar ferramentas que conectem diferentes sistemas, como ERP e CRM, garante que todas as partes envolvidas tenham acesso a dados em tempo real, agilizando processos”, reforça.

Por fim, Reitz ressalta que o acompanhamento de indicadores é uma prática recomendada para aperfeiçoar aspectos da comunicação entre indústria e fornecedores. “Definir e monitorar indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados à comunicação e à colaboração com fornecedores - como tempos de resposta, resolução de problemas e satisfação do fornecedor - permite ajustes contínuos na abordagem”, finaliza.

