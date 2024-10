IBP promove 1º Congresso Brasileiro de Precatórios

O Instituto Brasileiro de Precatórios (IBP) realizará, no dia 8 de novembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo, o 1º Congresso Brasileiro de Precatórios. O evento, com 12 horas de duração, contará com a presença do ex-presidente Michel Temer e de outros especialistas brasileiros do segmento nos setores público e privado.

O congresso tem como público-alvo advogados e outros profissionais do setor jurídico, representantes do mercado financeiro, legisladores e membros do Poder Executivo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link . As vagas são limitadas.

“O evento irá avançar no debate sobre os precatórios, que têm se destacado como um ativo de essencial relevância no orçamento público e no mercado financeiro. Também será uma oportunidade para networking, pois será um ambiente propi?cio para nego?cios”, afirma Gustavo Bachega, presidente do IBP, que fará a abertura e o encerramento do evento.

Além de Michel Temer, também estão confirmados nomes como João Henrique Chauffaille Grognet, procurador geral adjunto da Dívida Ativa da União e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Fernando José da Costa, Secretário Municipal de Justiça em São Paulo; Fernando Domingos Carvalho Blasco, 30º Tabelião de Notas - Cartório Blasco Referência em Instrumento de Cessão de Precatórios; Inês Maria dos Santos Coimbra, procuradora geral do estado de São Paulo; Georges Abboud, mestre, doutor e livre-docente em Direito; Vinícius Camarinha, prefeito eleito de Marília; e Luiz Fernando Bandeira de Mello, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Palestras e mesa redonda

O evento irá debater mudanças legislativas, explorar novas práticas e compreender como esses ativos impactam o sistema financeiro e o orçamento público. Além das palestras, também será realizada uma mesa redonda aberta com a presença de deputados federais da Frente Parlamentar Mista dos Precatórios.

“Conseguimos reunir os principais nomes brasileiros sobre o tema para compartilhar conhecimento e inspirar soluções que impulsionem a transparência e a eficiência nos processos. Esperamos fortalecer o diálogo entre os poderes e garantir o entendimento profundo sobre o impacto dos precatórios na vida do cidadão e na sociedade”, diz Bachega.



Serviço: 1º Congresso Brasileiro de Precatórios

Data: 8 de novembro de 2024

Horário: das 8h30 às 21h

Local: Hotel Renaissance

Endereço: Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista, São Paulo

Inscrições, credenciamento e mais informações neste link

Website: https://www.linkedin.com/company/ibprecatorios/