Terceira edição do JIMI Paradesporto acontece em novembro

A cidade de Uberlândia será palco da 3ª edição dos Jogos do Interior de Minas Gerais – JIMI Paradesporto, um dos maiores eventos paradesportivos do estado, que acontecerá entre os dias 01 e 03 de novembro de 2024. Realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, e executado pela Associação Mineira do Paradesporto, o JIMI Paradesporto tem como missão promover a inclusão e incentivar a prática de esportes para pessoas com deficiência, além de revelar novos talentos no cenário paradesportivo.

O evento contará com mais de 500 atletas com deficiência representando cerca de 30 municípios, divididos em quatro modalidades: basquete em cadeira de rodas 3x3, bocha paralímpica, para-atletismo e para-natação. Mais de 400 atletas competirão no para-atletismo, enquanto 32 participarão do basquete em cadeira de rodas, aproximadamente 60 na bocha paralímpica e 80 na para-natação. “Essa é uma excelente oportunidade para que os atletas mostrem seu talento e dedicação, além de ser um grande incentivo para o desenvolvimento do paradesporto no Estado”, afirma Célia Procópio, presidente da Associação Mineira do Paradesporto.

A edição anterior do JIMI Paradesporto, realizada em 2023, já havia mostrado a força desse movimento, com mais de 400 atletas participantes. Entre as inovações daquela edição, destacaram-se os troféus e medalhas com inscrições em braile, intérpretes de libras e cursos de capacitação para profissionais da área esportiva, iniciativas que serão mantidas e ampliadas este ano.

Nesta edição, o JIMI Paradesporto trará novas surpresas, como a presença física do mascote oficial do evento, uma onça-pintada com deficiência física, que promete interagir com o público e atletas, reforçando a mensagem de inclusão e superação.

Além das competições, o evento promoverá a 3ª Capacitação Paradesportiva, que abordará as modalidades participantes, e a classificação funcional dos atletas. "O JIMI Paradesporto é uma ferramenta essencial para a socialização e o desenvolvimento do paradesporto em Minas Gerais. Avançar para a terceira edição do JIMIP, com o aumento de modalidades e municípios participantes confirma a importância e a força das Políticas de Paradesporto do Estado.”, conclui Tomás Mendes, Subsecretário de Esportes.

Os interessados podem acompanhar as novidades e a cobertura completa do evento pelo Instagram oficial @jimiparadesporto.

Website: https://www.instagram.com/jimiparadesporto/