A Sensormatic Solutions, portfólio de soluções de varejo da Johnson Controls (NYSE: JCI), acaba de divulgar sua previsão anual dos dias de maior movimento para as compras de fim de ano em todo o mundo. No Brasil, a sexta-feira 29 de novembro (Black Friday) será o dia mais movimentado. O grupo de consultoria e análise de tráfego de varejo da Sensormatic Solutions faz suas projeções a partir dos dados históricos de tráfego de sua solução ShopperTrak Analytics.

Os resultados sobre o comportamento do consumidor durante a temporada de festas na América Latina indicam que, apesar da alta participação nas compras durante o período, o movimento começará mais cedo, com 33% dos latino-americanos dizendo que farão suas compras em novembro e 24% em dezembro.

“O período da Black Friday até a véspera do Ano Novo é crucial para os varejistas, e cada ano apresenta oportunidades únicas para otimizar as estratégias e encantar os compradores na loja”, afirma Rodolfo Almeida Arruda, Country Leader Brasil do ShopperTrak Analytics da Sensormatic Solutions.

As projeções da Sensormatic Solutions se baseiam em uma análise profunda dos dados históricos, das tendências atuais do comportamento dos compradores, dos feriados internacionais e dos principais eventos.

A empresa prevê que os 5 dias de maior movimento de compras no Brasil serão:

1º - 29 de novembro - sexta feira, Black Friday

2º - 23 de dezembro - segunda-feira véspera de Natal

3º - 30 de novembro - sábado pós-Black Friday

4º - 22 de dezembro - domingo véspera de Natal

5º - 14 de dezembro - sábado antevéspera de Natal

Além disso, o levantamento sobre o comportamento do consumidor revela que:

89% dos entrevistados ainda preferem visitar as lojas e apenas 6% usariam os serviços de compras online para retirada na loja;

17% dos compradores abandonariam a loja devido à saturação nos pontos de checkout;

64% dos compradores afirmam que medidas de segurança visíveis (como equipe de segurança, câmeras de vigilância e etiquetas de vigilância eletrônica nos itens do EAS) fazem com que se sintam mais confortáveis ao fazer compras, e 10% desses entrevistados só se sentirão seguros se virem essas medidas nas lojas;

Além do preço (54%), longas filas no caixa (25%), itens fora de estoque (18%) e preocupações com a segurança relacionadas a furtos (14%) são fatores que podem afetar a experiência de compras nas festas de fim de ano.





O que isso significa para os varejistas

Os dados comportamentais do consumidor e as previsões de tráfego fornecem um ponto de partida sólido para os varejistas que desejam refinar e atualizar suas práticas e promoções rumo ao último trimestre do ano. No entanto, o uso de dados históricos de tráfego é fundamental para aproveitar ao máximo o pico de tráfego que se aproxima, proporcionando ótimas experiências aos clientes, criando fidelidade à marca e maximizando as vendas.

A análise das principais métricas, como horários de pico de tráfego, dados demográficos dos compradores e outros, pode ajudar os varejistas a:

Otimizar a equipe e a programação para acomodar os períodos de pico;

Aperfeiçoar o merchandising, o gerenciamento de estoque e o atendimento de pedidos em todos os canais de vendas;

Proporcionar segurança aos consumidores e à equipe da loja;

Ofereça promoções personalizadas.

“À medida que os varejistas se esforçam para criar fidelidade e os compradores planejam gastar mais, eliminar pontos problemáticos comuns, criar opções de compras flexíveis, personalizar e simplificar as experiências de ponta a ponta será crucial para o sucesso da temporada de festas”, conclui Arruda.