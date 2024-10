A Academia Latina da GravaçãoTM anunciou suas homenageadas do Leading Ladies of Entertainment 2024. O programa, criado há oito anos, homenageia e reconhece mulheres profissionais e socialmente conscientes nos campos das artes e do entretenimento latino que fizeram contribuições significativas e inspiram futuras líderes.

As homenageadas deste ano são:

Vivir Quintana , cantora/compositora e ativista social pelos direitos das mulheres no México

, cantora/compositora e ativista social pelos direitos das mulheres no México Diana Rodríguez , CEO e fundadora da Criteria Entertainment, uma empresa de gerenciamento e marketing de música, e Mercado Negro, uma agência de gerenciamento e gravadora boutique

, CEO e fundadora da Criteria Entertainment, uma empresa de gerenciamento e marketing de música, e Mercado Negro, uma agência de gerenciamento e gravadora boutique Ana Rosa Santiago , vice-presidente sênior de Música Latina e Latam da Universal Music Publishing Group

, vice-presidente sênior de Música Latina e Latam da Universal Music Publishing Group Julieta Venegas, cantora e compositora, oito vezes ganhadora do Latin GRAMMY®

“É um privilégio apresentar as homenageadas deste ano do Leading Ladies of Entertainment, um grupo excepcional de mulheres que se destacaram por suas carreiras bem-sucedidas e por sua luta contínua pela igualdade de gênero”, disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. “Nossas homenageadas são muito mais do que um padrão de excelência; elas são um grupo que contribuiu significativamente para o empoderamento e o crescimento de outras mulheres.”

O evento privado que celebrará a classe deste ano será realizado em Miami, no dia 11 de novembro, durante a Semana do Latin GRAMMY®, com a Amazon Music como Patrocinadora Apresentadora. Além disso, a Amazon Music fará sua primeira doação ao Fundo de Bolsas de Estudo da Fundação Cultural Latin GRAMMY® em apoio aos futuros criadores de música latina. Baptist Health South Florida e a Espolón Tequila também se unirão como patrocinadores oficiais da celebração.

“Nosso setor é impulsionado por mulheres incríveis, tanto na frente quanto atrás do microfone, e é por isso que estamos entusiasmados em nos unirmosàLeading Ladies of Entertainment para celebrar as fantásticas homenageadas deste ano”, disse Rocío Guerrero, diretora de Música da Amazon Music para a América Latina/Ibéria. “Defender o talento feminino em todos os estágios de sua carreira e celebrar seu impacto no sucesso da música latina em todo o mundo é extremamente importante para nós, para que possamos continuar a ter uma indústria musical próspera. O fundo de bolsas de estudo da Fundação Cultural Latin GRAMMY é uma maneira excepcional de fazer isso.”

Retribuir e forjar oportunidades para futuras gerações é o pilar central desta iniciativa, e o programa de mentoria Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER mais uma vez faz parceria com a She Is The Music, uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a aumentar o número de mulheres na música. Este ano, o programa colaborativo, liderado pela Fundação Cultural Latin GRAMMY, será patrocinado pela AARP.

A turma deste ano, juntamente com as homenageadas anteriores, está convidada a se tornar mentora, com o objetivo de promover a próxima geração de mulheres nesse setor. As inscrições para o programa de mentoria estão abertas até 22 de novembro de 2024, às 23h59 (horário da costa leste dos EUA). Para obter as diretrizes do programa e se inscrever, acesse https://lgcf.smapply.io/. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para lgcf@grammy.com.

SOBRE VIVIR QUINTANA:

A cantora e compositora mexicana Vivir Quintana é uma das vozes mais belas e poderosas de sua geração. Suas canções misturam música folclórica, regional e ranchera com letras cheias de liberdade, amor e poesia. Milhões de mulheres adotaram sua “Canción sin miedo” como um hino feminista global, tornando-a uma das canções de protesto mais traduzidas do mundo. Sua música foi apresentada em filmes como Pantera Negra: Wakanda Forever (2022). Em 2023, ela foi nomeada embaixadora do Spotify EQUAL, a Forbes a incluiu entre os 100 mexicanos mais criativos e a Rolling Stone a considera “uma das figuras femininas mais reconhecidas do México”. Após seu primeiro álbum, Te mereces un amor, ela está trabalhando em seu segundo álbum: uma coleção de corridos que narra as histórias de mulheres encarceradas por enfrentarem seus agressores.

SOBRE DIANA RODRÍGUEZ:

Pioneira no setor musical, Diana Rodríguez é a CEO e fundadora da Criteria Entertainment, uma empresa de serviços criativos e marketing musical, e do Mercado Negro, uma agência de gerenciamento e gravadora boutique sob a égide da Criteria. Por meio dessas entidades, ela supervisiona as carreiras de ganhadores do Latin GRAMMY®, como Enrique Bunbury, Mon Laferte e Diamante Eléctrico, entre outros. Em 2009, ela se tornou a primeira mulher a liderar uma gravadora multinacional latina nos Estados Unidos. Em seus 32 anos de carreira musical, Diana Rodríguez ocupou cargos seniores na Phillips, Polygram, Universal Music, EMI Music e Capitol Latin, catapultando as carreiras de artistas como Juanes, Juan Luis Guerra e Francisca Valenzuela. A Billboard e o El Tiempo Colombia a reconheceram em suas listas de mulheres poderosas.

SOBRE ANA ROSA SANTIAGO:

Ana Rosa Santiago é vice-presidente sênior de Música Matina da Universal Music Publishing Group nos Estados Unidos e na América Latina. Ela lidera os departamentos de A&R e Sync, desenvolvendo talentos e criando oportunidades globais para os compositores da UMPG. Ana Rosa assinou contrato com artistas como Ivan Cornejo, Feid, Romeo Santos e Yahritza y Su Esencia. Durante seus 18 anos de trabalho na ASCAP, ela assinou contratos com artistas como Kany García, Farruko, Luis Fonsi e Daddy Yankee, entre outros. Com mais de 25 anos no setor musical, Ana Rosa é membro duplo de A Academia Latina da Gravação e da Recording Academy, faz parte da diretoria da She Is The Music e é vice-presidente assistente de Eventos da seção de Miami da Women In Music.

SOBRE JULIETA VENEGAS:

A cantora e compositora Julieta Venegas, oito vezes ganhadora do Latin GRAMMY® e ganhadora do GRAMMY®, é um dos principais expoentes e ícones do pop latino. Conhecida por sucessos como “Limón y Sal”, “Me Voy” e “Lento”, a versatilidade de Venegas, aliadaàautenticidade que permeia suas criações, fez dela a artista feminina mais ouvida no Spotify no México. Sua colaboração com Tainy e Bad Bunny ganhou o Latin GRAMMY de Melhor Interpretação de Reggaeton em 2022. Seu álbum Tu Historia ganhou o Latin GRAMMY de Melhor Álbum Vocal Pop um ano depois. Em 2024, ela se apresentou para 80.000 pessoas no Zócalo, na Cidade do México, e para 85.000 no Estádio Bernabéu, em Madri. Ela é Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF no México e embaixadora da COMMCA.

SOBRE SHE IS THE MUSIC:

She Is The Music (SITM) é uma organização global sem fins lucrativos que trabalha para aumentar o número de mulheres na música e transformar o cenário de gênero do setor. Operando como uma rede unificadora para o setor musical e além dele, a SITM fornece recursos e suporte para iniciativas voltadas para as mulheres, tanto por meio de seus próprios programas quanto por esforços externos em todo o mundo. Uma colaboração inédita, a SITM é alimentada por uma representação de todo a indústria: criadores, editoras, gravadoras, agências de talentos, empresas de gerenciamento, grupos do setor, think tanks, empresas de mídia, serviços de streaming e muito mais. A Entertainment Industry Foundation atua como parceira. Para obter mais informações, acesse sheisthemusic.org.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da GravaçãoTM é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, honrar e homenagear a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz anualmente a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, bem como oferece programas educacionais e assistenciaisàcomunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da GravaçãoTM em 2014 com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 23 de abril de 2024, a Fundação celebrou seu 10º aniversário, que está sendo comemorado ao longo do ano. Durante a última década, a Fundação cultivou a próxima geração de criadores de música latina, oferecendo oportunidades educacionais por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação doou mais de US$ 10 milhões de dólares com o apoio dos membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesse latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página no Facebook. Siga-nos também em @latingrammyfdn no X e no Instagram, e em Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebook e LinkedIn.

