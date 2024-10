FAEP promove ciclo de palestras sobre pedagogia inovadora e formação docente

Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, o Centro Universitário FAEP realizará um ciclo de palestras nos dias 15, 16 e 17 de outubro. O evento, que acontecerá presencialmente, com transmissão online pelo YouTube, das 19h30 às 21h00, na Rua Cordeiro da Silva, 143 – Taipas, São Paulo, contará com a participação de especialistas renomados nas áreas de pedagogia e educação. A programação abordará temas fundamentais para a formação de professores e o desenvolvimento de práticas educacionais inovadoras, promovendo uma rica troca de experiências entre os participantes.

Programação do evento:

Dia 15 (terça-feira): palestra com o professor Marcelo Rito , abordando "O pensamento de Rudolf Steiner e as práticas da pedagogia Waldorf" . O professor Rito é doutor em Didática e Teorias de Ensino pela USP e coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade Rudolf Steiner. Com vasta experiência na formação de educadores e na pesquisa da história da educação, ele discutirá as bases filosóficas e práticas da pedagogia Waldorf, uma abordagem que valoriza o desenvolvimento integral do aluno.

palestra com o professor Marcelo Rito abordando . O professor Rito é doutor em Didática e Teorias de Ensino pela USP e coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade Rudolf Steiner. Com vasta experiência na formação de educadores e na pesquisa da história da educação, ele discutirá as bases filosóficas e práticas da pedagogia Waldorf, uma abordagem que valoriza o desenvolvimento integral do aluno. Dia 16 (quarta-feira): palestra com a professora Mara Lucia Ribeiro , cujo tema será "Formação de professores e currículo: um processo dialógico" . Doutoranda em Educação pela UNIFESP, Mara Lucia é pesquisadora em formação docente e políticas públicas, trazendo uma visão ampla sobre a construção curricular cotidiana das escolas como fonte de formação do professor.

palestra com a professora Mara Lucia Ribeiro cujo tema será . Doutoranda em Educação pela UNIFESP, Mara Lucia é pesquisadora em formação docente e políticas públicas, trazendo uma visão ampla sobre a construção curricular cotidiana das escolas como fonte de formação do professor. Dia 17 (quinta-feira): palestra com a professora Danielle Wolff, que falará sobre "Valores que sustentam a prática educativa de Reggio Emilia: o que se esconde no que é visível". Fundadora do CEDUC - Centro de Formação Profissional e Educacional –, Danielle explorará a abordagem educativa, que valoriza a autonomia dos aprendizes e a criação de ambientes que favoreçam a aprendizagem. A palestrante também é psicóloga de formação, especialista em Educação Infantil pela USP, Mestre em Coordenação Pedagógica para Instituições de Educação Infantil, pela Universidade de Módena e Reggio Emília, na Itália.

Segundo a professora Ana Gentil, do Centro Universitário FAEP, uma das organizadoras do evento, a Semana da Educação não se restringe apenas aos cursos de licenciatura, mas visa envolver toda a comunidade acadêmica. "A importância dessa semana é que ela nos convida a repensar nossos objetivos, as práticas pedagógicas e os fundamentos que orientam cada área de conhecimento. Escolhemos abordar duas metodologias pedagógicas que desafiam nossas concepções tradicionais de ensino: a pedagogia Waldorf e a abordagem de Reggio Emilia. Essas práticas possuem bases filosóficas e antropológicas profundas e podem trazer novas perspectivas ao debate educacional", explicou.

Ana Gentil também destacou a relevância das palestras programadas, que serão conduzidas por profissionais com ampla experiência na área. "No dia 15 de outubro, o professor Marcelo Rito vai tratar da pedagogia Waldorf, que possui um enfoque no desenvolvimento integral do aluno, tanto na educação básica quanto superior. Já no dia 16, a professora Mara Lucia Ribeiro vai falar sobre a construção do currículo como um processo vivo, que acontece no cotidiano das instituições educacionais. É um tema fundamental para quem trabalha com a formação docente. O currículo é uma prática pedagógica transformadora que, ao longo do cotidiano escolar, molda tanto os professores quanto todos os trabalhadores da escola. Para o docente, esse processo reflexivo contribui para a construção e fortalecimento de sua identidade profissional e de suas práticas pedagógicas. " Ao falar sobre a palestra de encerramento, no dia 17, Ana ressaltou a relevância da abordagem de Reggio Emilia. "Essa metodologia, criada em um contexto histórico particular na cidade italiana de Reggio Emilia, revolucionou a forma como enxergamos a educação infantil, especialmente no que diz respeito à primeira infância.

A professora Rosângela Reis, coordenadora dos cursos de licenciatura do Centro Universitário FAEP, idealizadora do evento, reforçou o impacto que essas discussões podem gerar. "Nosso objetivo é proporcionar aos alunos a vivência com essas abordagens pedagógicas que muitas vezes escutamos falar, mas não conhecemos em profundidade. Ao trazer especialistas que vivem essas práticas no dia a dia, como o professor Marcelo e a professora Mara, pretendemos ampliar o repertório dos futuros educadores, oferecendo ferramentas práticas para diferentes contextos escolares", afirmou Rosângela. Sobre a palestra do dia 17, Rosângela destacou a presença da professora Danielle Wolff, especialista na abordagem de Reggio Emilia. "A Danielle é fundadora do CEDUC e traz a experiência de ter vivido intensamente a prática educativa dessa escola italiana. Ela vai compartilhar conosco como essa abordagem valoriza a autonomia das crianças e como podemos aplicar esses princípios no Brasil. É uma oportunidade única para os alunos compreenderem como essas metodologias inovadoras podem ser incorporadas às suas práticas pedagógicas."

Para participar, basta se inscrever pelo Sympla

Website: http://faep.edu.br