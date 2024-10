Com foco nas mudanças climáticas, as mesas redondas e os painéis do 35º Encontro Técnico da AESabesp trarão discussões sobre tendências e inovações do saneamento. Temas como ESG, sustentabilidade e Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) são alguns destaques deste ano. Soluções tecnológicas e inovações no saneamento para evitar tragédias como as que ocorreram no último final de semana em virtude dos temporais em São Paulo e causaram a morte de sete pessoas serão amplamente debatidas por renomados especialistas.

O evento acontece entre os dias 22 e 24 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN), a edição deste ano traz o tema central "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas".

"O Encontro Técnico Fenasan será o momento ideal para que as autoridades presentes e o meio acadêmico possam tratar e propor mudanças no sentido real da palavra. Trazer projetos e agregar ideias que possam cada vez mais contribuir para a redução do impacto das mudanças climáticas nas cidades", analisa Luciomar Santos Werneck, presidente da AESabesp.

Serão foco das mesas redondas, por exemplo "Cidades Inteligentes e as Mudanças Climáticas", "Desafios e Oportunidades dos Municípios Brasileiros diante das Mudanças Climáticas e da Segurança Hídrica", "Resiliência Operacional: adaptação às mudanças climáticas e efeitos das catástrofes naturais nos sistemas de saneamento", Drenagem urbana e as fortes consequências das mudanças climáticas nas cidades" e "IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas: a dinâmica de trabalho dos autores".

Alinhamento aos ODS e ao ESG

Alinhada aos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU e aos conceitos de ESG, a edição 2024 continuará ampliando o diálogo em torno das questões de saneamento ambiental, meio ambiente e sustentabilidade e promovendo o compartilhamento de conhecimento altamente qualificado.

O evento reunirá especialistas e profissionais como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e as mais diversas empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Além de polo de negócios e oportunidades de networking, o evento tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

A visitação à Fenasan, que é gratuita, será integrada à feira Waste Expo Brasil 2024, destinada à gestão dos resíduos sólidos; reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável. Juntos, os eventos ampliam as oportunidades de networking e negócios para os mais de 22 mil visitantes esperados.

Para inscrições para o Encontro Técnico, basta acessar: https://www.fenasan.com.br/

Serviço

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024 "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas"

Quando: de 22 a 24 de outubro de 2024

Onde: 35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024 - Expo Center Norte, em São Paulo, capital - Pavilhões Verde e Vermelho Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Visitação às feiras: gratuita

