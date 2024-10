Os principais obstáculos para quem desenvolve um negócio no Brasil — este é o tema central do novo livro produzido pela família de Alaíde Barbosa Martins, que é mãe, escritora e empresária com PhD em engenharia pela USP. Atuante no mercado desde os 15 anos de idade, a autora do livro "Sonhos Ações: Transformam o mundo" busca impulsionar o empreendedorismo e servir de inspiração a quem quer enfrentar desafios como a transição de carreira.

Também são autoras do livro as filhas Laila Martins, advogada e administradora, CEO e fundadora da startup Saber em Rede, e Lara Judith Barbosa Martins, estudante e fundadora da startup Dr. Mep, as quais tiveram Alaíde como cofundadora, mentora e investidora anjo. Na obra, organizada em sete capítulos, os leitores são conduzidos a uma experiência de imersão sobre empreendedorismo, mudanças na carreira e como estruturar um novo negócio.

“Eu e minhas filhas conseguimos reunir todo o aprendizado que construímos frente aos negócios de nossa família. Comecei sendo empresária aos 15 anos, e desde então acumulei uma importante experiência que foi traduzida nesta obra. O principal objetivo do nosso livro é educar e servir de inspiração para pessoas que buscam se conectar e encontrar seu propósito dentro do empreendedorismo”, explica.

O desejo de ter o próprio negócio faz parte da sociedade brasileira, na qual, somente nos quatro primeiros meses de 2024, foram criadas mais de 1,4 milhão de empresas. No entanto, o mesmo período registrou o encerramento de outros 850 mil negócios, demonstrando a dificuldade de empreender no país, tema que também é explorado no livro.

“Aprender a estruturar um negócio de sucesso é fundamental para qualquer pessoa que busca êxito em suas atividades. No nosso livro, o leitor terá conhecimento sobre os principais desafios para montar a empresa, bem como sobre quais habilidades ele deve desenvolver, principalmente se essa mudança representa uma transição geral na carreira da pessoa”, finaliza.

Com mais de 3 mil cópias reservadas durante a pré-venda, a obra vai estar disponível na Amazon e principais livrarias de todo o Brasil pela Editora Anjo. O lançamento oficial ocorreu na Bienal do Livro de São Paulo. Haverá também um lançamento em outubro, na Livraria da Vila do Shopping JK e em outras cidades como Salvador (BA) e Aracaju (SE).

Ficha Técnica

Título: Sonhos Ações Transformam o Mundo

Autoras: Alaíde Barbosa Martins, Laila Martins e Lara Judith Martins

Nº de páginas: 160

Editora Anjo