A Giuliana Flores apresenta uma pesquisa inédita que traça o perfil do seu público, realizada de abril até junho de 2024. Os dados revelam que a maior parte dos compradores do e-commerce pertence às gerações Y (Millennials) e X, totalizando 42%. Em relação ao gênero, a pesquisa mostra um empate: tanto homens quanto mulheres buscaram flores para presentear em datas especiais no período pesquisado.

Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o faturamento do e-commerce deve atingir os R$ 204 bilhões no fim do ano. O ticket médio deve aumentar e chegar a R$ 490 por cliente. Já os pedidos podem alcançar os 414 milhões, com um total de 91 milhões de compradores.

O ticket médio está na casa dos R$ 190, e os itens mais procurados são rosas, orquídeas, flores do campo, girassóis e a famosa rosa encantada (exclusiva da marca). A empresa oferece um catálogo com mais de 10 mil opções de presentes, incluindo chocolates, vinhos, pelúcias e até livros.

“Nossos dados confirmam a preferência dos brasileiros por flores e mostram que presentear com elas é hábito comum entre diferentes gerações. Sempre comprometidos com nossos clientes, estamos investindo em opções que atendam a todos. Nossa expectativa é fechar 2024 com mais de 800 mil entregas”, compartilha Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/