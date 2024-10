Danos por desastres naturais na Alemanha superam $7 bilhões

A Alemanha ainda calcula o tamanho do prejuízo gerado por desastres naturais que atingiram o país este ano. Segundo informações divulgadas pela Associação Alemã de Seguros (GDV), as previsões indicam que os custos com eventos como tempestades e chuvas de granizo podem superar 7 bilhões de euros até o final de 2024. A GDV registrou que, apenas nos primeiros seis meses de 2024, os danos totalizaram 4 bilhões de euros. Em 2023, os prejuízos foram de 5,7 bilhões de euros.

Entre as principais consequências, o setor automobilístico se destaca, com prejuízos de aproximadamente 2 bilhões de euros devido aos danos em veículos. A quantidade de reclamações de seguro relacionadas a esses eventos climáticos atingiu níveis alarmantes, rivalizando com alguns dos piores anos anteriores, como os eventos de Munique em 1984 e as inundações de 2021.

Profissional de martelinho de ouro há mais de uma década, o brasileiro Marcio Aguiar Nepomuceno faz parte do crescente grupo de "granizeiros", também chamados de "caçadores de granizo", que são convocados para ajudar na recuperação dos estragos na Alemanha. Especialista na técnica de desamassar latarias de automóveis artesanalmente, Marcio está desde fevereiro em Stuttgart, na Alemanha. Essa é a terceira vez que ele é contratado por seguradoras locais para recuperar a funilaria de veículos de marcas como Audi, BMW e Porsche. “É mais vantajoso para as seguradoras contratarem a mão de obra para restaurar artesanalmente do que trocar todas as peças dos carros atingidos por granizo”, explica.

Segundo o brasileiro, nos últimos anos, cresceu a demanda por profissionais de martelinho de ouro na Europa. Desde 2017, Marcio optou por não ter uma funilaria própria em sua cidade, Caxias do Sul (RS), e adotou a vida de "caçador de granizo", trabalhando temporariamente em países como Itália, França, Suíça e Áustria. Ele conta que, através de um serviço de meteorologia que avisa onde vai cair granizo, ele define seu próximo destino. “Nos últimos anos, a Alemanha tem sido o local com mais procura por martelinho de ouro”, disse. “Mas eles são também bastante exigentes com a qualidade, então só os mais capacitados são contratados pelas seguradoras locais”, afirmou.

À medida que a Alemanha é cada vez mais atingida por fortes tempestades, crescem os apelos da população por um seguro obrigatório contra riscos naturais. A ideia de um seguro nacional já foi proposta pelos legisladores alemães após a catástrofe das cheias de 2021, que matou quase 200 pessoas no país, visando fortalecer a proteção das comunidades e minimizar os impactos financeiros causados por fenômenos climáticos extremos.

