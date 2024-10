Side view of an artist using computer with colleagues behind at the office

O portal da revista Super Saudável completa um ano, neste início de outubro, repleto de informações sobre saúde e qualidade de vida. Com textos jornalísticos em linguagem acessível tanto para o público especializado quanto leigo, o site tem inúmeras matérias sobre assuntos diferenciados que estimulam o conhecimento. O site é mais uma ferramenta de comunicação da revista Super Saudável, publicação impressa da Yakult do Brasil dirigida a pesquisadores e profissionais da saúde que completará 24 anos de circulação em março de 2025.

Entre os destaques do portal estão entrevistas com pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisa no país sobre temas diversos. Um dos objetivos da Yakult é ampliar a visibilidade desses estudos e auxiliar para que a ciência nacional esteja cada vez mais próxima dos brasileiros comuns. Um dos exemplos é o estudo ‘Bioprinted and manual human epidermis production: A compared performance for skin irritationtests’, conduzido por pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP), que comparou o desempenho da bioimpressão 3D com o modelo tradicional produzido manualmente. O trabalho foi publicado na revista Bioprinting.

Outro exemplo é o artigo ‘Dynapenic abdominal obesity as a risk factor for metabolic syndrome in individual 50 years of age orolder: English longitudinal study of ageing’, desenvolvido por pesquisadores brasileiros e do Reino Unido. Realizada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e pelo College London, na Inglaterra, a análise envolveu 3.952 participantes do Estudo Longitudinal Inglês de Envelhecimento (ELSA) e os resultados foram publicados no The Journal of Nutrition, Health and Aging. O site também é alimentado diariamente com matérias jornalísticas que trazem informações detalhadas sobre saúde em geral, microbiota intestinal, tecnologia médica, nutrição e probióticos, além de atividades e hábitos que auxiliam a ter uma vida mais saudável.

Na editoria sobre o Lactobacillus casei Shirota – cepa probiótica exclusiva da Yakult e presente nos leites fermentados da marca –, os leitores encontram resumos de artigos científicos desenvolvidos por pesquisadores de várias instituições ao redor do mundo. “Nosso objetivo com este projeto de comunicação é ampliar o conhecimento das pessoas sobre saúde e prevenção de doenças, além de estimular hábitos saudáveis”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Podcasts e entrevistas

Mensalmente, dois novos podcasts são publicados no portal com entrevistas concedidas por professores doutores, médicos especialistas e pesquisadores em diferentes áreas da saúde. Entre os muitos temas já abordados estão doença de Alzheimer, prevenção ao suicídio, incontinência fecal, colesterol, cuidados com o cérebro, hepatites virais, esclerose lateral amiotrófica, alergias na infância, consciência da vida após a morte e doação de órgãos. No mês de outubro, os podcasts serão sobre os riscos da obesidade e prevenção da osteoporose.

Além disso, uma nova entrevista em vídeo é publicada mensalmente. Dentre os temas já abordados estão somatização, câncer infantojuvenil, células-tronco, transtorno do espectro do autismo, polifarmácia e importância do sono para a saúde. As entrevistas da revista impressa também ficam disponíveis em vídeo a cada nova edição. Na conversa com o professor doutor Svetoslav Dimitrov Todorov, presidente do Comitê Científico do Yakult International Symposia on Beneficial Microbes – Fundamental Science and Innovative Applications, por exemplo, os internautas poderão conhecer alguns detalhes do que será apresentado no evento programado pela Yakult para março, em São Paulo.

Revista impressa e digital

Lançada em 2001 pela Yakult do Brasil para ser um canal de comunicação direto com pesquisadores, médicos e demais profissionais da saúde, a revista Super Saudável circula trimestralmente para um mailing de aproximadamente 20 mil leitores. Com distribuição gratuita para todo o Brasil, a publicação traz um conteúdo mais dirigido a especialistas, mas também é lida pelo público leigo nos consultórios e clínicas médicas. Para atender à demanda desses leitores, a revista impressa tem um espaço exclusivo no portal e fica disponível tanto para leitura digital quanto para download.

