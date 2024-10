Hill's Global Symposium discute o microbioma intestinal na saúde dos pets

A Hill's Pet Nutrition, empresa global em nutrição baseada em ciência, anunciou que a conexão entre microbioma intestinal e órgãos será o foco do Hill’s Global Symposium 2024, uma das maiores oportunidades de educação global gratuita, disponível para veterinários. Intitulado “Nutrir o intestino, nutrir o futuro”, o evento deste ano se baseia em uma década de pesquisas da Hill’s sobre a saúde do microbioma, proporcionando um fórum para especialistas de todo o mundo discutirem o poder do microbioma intestinal e seu papel na vanguarda do cuidado com a saúde dos pets. Os participantes ouvirão temas atualizados e aplicações práticas que ajudarão a orientar a tomada de decisões clínicas e melhorar a saúde de cães e gatos.

As inscrições já estão abertas para a participação on-line no Hill’s Global Symposium, que será transmitido ao vivo nos dias 24 e 25 de outubro pela plataforma de educação global Academia Veterinária Hill's. A inscrição para o evento oferece acesso à transmissão ao vivo em inglês ou espanhol, além de acesso sob demanda após a conclusão do evento.

“Apoiar os veterinários é a prioridade-chave para a Hill's Pet Nutrition, e o Hill’s Global Symposium 2024 reflete esse compromisso ao proporcionar conhecimentos emergentes e funcionais sobre o microbioma e como utilizá-los na prática clínica”, ressalta o Dr. Jolle Kirpensteijn, Diretor Veterinário Global da Hill's Pet Nutrition. “Agradecemos a todos os palestrantes por dedicarem seu tempo e expertise para ajudar os veterinários a entenderem melhor o poder de nutrir e manejar o microbioma intestinal.”

Os participantes poderão ouvir mais de 17 especialistas, incluindo pesquisadores da Hill’s. Eles abordarão o papel do intestino como órgão central que impacta a saúde geral de cães e gatos, além de atualizações específicas sobre a conexão do microbioma intestinal com os rins, o cérebro e a pele. Entre os palestrantes destacam-se:

O palestrante principal Dr. Rob Knight, diretor do Center for Microbiome Innovation at the University of California, San Diego, discutirá o potencial do microbioma intestinal para ajudar a modificar doenças e manter a saúde em gatos e cães.

Drª. Aline Hoffman, da University of Florida (USA), brasileira, abordará como a disbiose possui conexão com dermatite atópica e como restaurar a pele.

Dr. Jessica Quimby, DACVIM (SAIM), da Ohio State University, discutirá a abordagem terapêutica para mitigar toxinas urêmicas através do eixo intestino-rim.

Dr. Natalie Marks, CVJ, CCFP, Elite FFCP-V, da Marks DVM Consulting, abordará o papel do microbioma na gestão no manejo do estresse crônico em gatos.

“O microbioma é um foco em tendência na saúde humana, e a Hill's Pet Nutrition tem orgulho de reunir grandes mentes líderes para trazer esse tema emergente para um foco mais profundo na comunidade veterinária”, ressalta a Dr. Karen Shenoy, Diretora Veterinária da Hill's Pet Nutrition nos EUA. “Estamos trazendo esse conteúdo poderoso para um público ainda mais amplo este ano por meio de transmissões ao vivo em espanhol e inglês. Serei a anfitriã da transmissão em inglês e estou animada com nossos planos para participações especiais dos palestrantes convidados e compartilhamento de informações adicionais para tornar a experiência virtual tão envolvente quanto informativa.”

A Hill's Pet Nutrition está comprometida em melhorar a saúde dos pets por meio de nutrição. A empresa desenvolveu a Tecnologia de Ingredientes ActivBiome+ para fornecer aos veterinários uma nutrição que ativa rapidamente o microbioma intestinal, ajudando a controlar problemas gastrointestinais complexos em cães e gatos. O recente relançamento da Hill’s Prescription Diet k/d apresenta a mistura prebiótica Hill’s ActivBiome+ Kidney Defense, que ativa o microbioma intestinal para ajudar a proteger a função renal.

As inscrições podem ser feitas pelo link Hill's Global Symposium 2024. Para mais informações, como a programação e a lista completa de palestrantes, visite a Academia Veterinária Hill's.

Website: https://www.hillspet.com.br/