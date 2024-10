Encontro debate soluções para negócios na Serra Gaúcha

Mais de 40 palestrantes transformarão a cidade de Nova Prata, na Serra Gaúcha, em um verdadeiro núcleo de ideias e soluções para empreendedores. Esse time de especialistas integra a programação do Serra Summit, cuja primeira edição ocorre entre os dias 20 e 22 de novembro deste ano.

Durante esses três dias, workshops, oficinas e mais de 50 horas de conteúdo, distribuídos em três espaços, prometem engajar quem busca estabelecer conexões e soluções práticas para os desafios do dia a dia, seja com grandes ou pequenos negócios. Apresentado como "O Palco das Conexões" na Serra, o encontro deve receber pelo menos 6 mil pessoas na sede do Grêmio Pratense, batizada para o evento como Espaço Serra Summit, além de mais dois espaços paralelos. Os ingressos já estão à venda em https://serrasummit.com.br

Os encontros do Serra Summit serão organizados em três grandes temáticas. No primeiro dia (20), a Gestão das Emoções é o tema macro. A jornada começa com a palestra do ator e palestrante Nelson Freitas, iniciando um circuito de troca de conceitos valiosos para o dia a dia de quem quer empreender ou aprimorar seus negócios. "A gestão de emoções talvez seja o grande desafio da humanidade. A risada, por exemplo, diz respeito a relacionamento, credibilidade e empatia. A gente só consegue uma risada autêntica quando se está com a guarda baixa, quando você, de alguma forma, denota confiança no outro. E nenhum negócio acontece sem confiança. O mundo vem sofrendo transformações sociais radicais, e a ideia de que pessoas sérias e sisudas são mais produtivas já caiu por terra há muito tempo", diz Freitas.

O segundo dia (21) de trabalhos coloca em pauta ‘Estratégias de Negócios’. Será a oportunidade de conhecer um pouco mais da experiência de líderes como Caito Maia, fundador da Chilli Beans e um Shark Tanker. Ele trará para a Serra justamente essa busca pelo que diferencia os novos negócios. "Marca e pessoas são os pilares de qualquer negócio e os empreendedores precisam estar ligados 100% nisso. Nem sempre é fácil, o negócio tende a focar na venda, no resultado – mas o empreendedor que quer fazer acontecer precisa olhar tudo o tempo todo. Na minha palestra, faço questão de abrir o microfone para a galera fazer perguntas, para termos essa interação, debatermos dilemas genuínos do empreendedor ou de quem sonha em empreender", avisa.

O último dia (22) foca em Marketing, Inovação e Vendas Digitais, tema que atrai não somente empreendedores, mas também profissionais em busca de conhecimento e oportunidades para concretizar suas ideias. "Essa troca é fundamental para fomentar nas empresas o ambiente desafiador, no qual o profissional possa visualizar a forma de crescer neste ambiente. Hoje, para reter os talentos, essa mudança no ambiente empresarial precisa estar atualizada", aponta a especialista em gestão de pessoas, Elaine Taufer, que será uma das palestrantes no terceiro dia de programação.

Ganhos sociais e econômicos

Além dos painéis, que ocorrerão no salão principal, onde estará instalado o Palco Summit, com capacidade para 1.200 pessoas, o Serra Summit contará com workshops especializados e muito espaço para networking. Paralelamente, no Centro Empresarial de Nova Prata, acontecerá o Serra Summit Cidades, que é uma oportunidade para que inovadores tenham contato com representantes de municípios e apresentem soluções para as cidades. Já no Colégio Tiradentes, acontecerá o Projeto Conectando Gerações, que estimula o desenvolvimento de muita colaboração para soluções que dialoguem diretamente com a comunidade.

Outra contribuição do Serra Summit vai além do âmbito da geração de conteúdo e relacionamento e tem impacto direto na economia. Em um momento de retomada para o Rio Grande do Sul, especialmente do turismo nesta região do Estado, é estimado que o evento injete, diretamente, em torno de R$ 5 milhões na economia local.

Serviço:

O que: Serra Summit

Quando: 20, 21 e 22 de novembro

Onde: Nova Prata, RS (Sociedade Grêmio Pratense)

Informações: serrasummit.com.br ou fone/whats 54 9666-0629

Ingressos antecipados: https://www.sympla.com.br/evento/serra-summit-o-palco-das-conexoes/2541127

Confira a programação do Serra Summit

20 de novembro (quarta-feira)

19h30min: Palestra/Debate com Nelson Freitas (Como fazer a gestão de nossas emoções)

21 de novembro (quinta-feira)

Palestras:

Caito Maia (Se parar, o sangue esfria)

Dino Gueno (Não seja o ex do seu cliente)

Rafael Terra (Anúncios no Instagram e WhatsApp)

Jonathan Tebaldi (Como uma gráfica se tornou um banco)

Daniel Müller (Liderança e Gestão. Construindo resultados extraordinários)

Marçal Paim (Transformando sustentabilidade em negócio)

Fabiano Feltrin (Empreendedorismo na prática)

Elaine Taufer (Como desenvolver e reter talentos)

Susanna Schwantes e Ademar Vivan (Inclusão sem Mimimi)

22 de novembro (sexta-feira)

Palestras:

Paulo Spencer Uebel (O Impacto da Economia nos Negócios)

Vinícius Ghise (Estratégia Digital B2b: como Combater a Corrosão da Memória)

Leroi Oliveira (Como ter uma IA pra chamar de sua?)

Ricardo Abel (Potencial de dados + personalização para marketing digital utilizando Salesforce)

Ricardo Cattani (Gestão de Relacionamento com o cliente para impulsionar as vendas)

Mari Toson (Gestão Emocional & Espiritualidade para Prosperar na Vida e nos Negócios)

Cristiane Garcias (E-commerce e Vendas Online)

Zeca Honorato (Inovação é ser Original)

Elifas de Vargas (Reels Short e Tiktok para Negócios)

Santo Fole e Chico, o Vendedor Raiz (Como criar comunidades e se tornar influenciador)

Érick Formaggio (Utilização de Dados para Vendas Estratégicas)

Ana Tex (Inteligência Artificial para Negócios)

Host: Elzinga

Show de Encerramento: Acústicos e Valvulados

Website: http://serrasummit.com.br