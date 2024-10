Lisoterapia inaugura nova unidade no Jardim, em Santo André

O Lisoterapia inaugurou, em 21 de setembro, sua primeira unidade na região do ABC Paulista. O novo salão da rede está localizado no bairro Jardim, em Santo André e é a terceira unidade da empresa especializada em alisamento capilar sem formol.

Edson Pereira, sócio responsável pela administração financeira e crescimento das unidades do Lisoterapia fala sobre a decisão estratégica da localização da nova unidade. “Após análise de dados com empresa especializada, definimos o local que tem fácil acesso a partir de todo o ABC e região. Um bairro com uma ótima infraestrutura, segurança e crescimento”.

De acordo com o empresário, o processo de expansão do Lisoterapia vai além da inauguração de uma nova unidade. A Space Hunters, empresa focada em expansão de franquias, foi responsável por apresentar dados de mercado, morfologia, insights e norteadores que indicaram o ponto ideal para nova unidade do salão.

“Nosso próximo passo em relação à expansão é franquear o Lisoterapia. Queremos levar um serviço para todo o Brasil, com a certeza de que o padrão de qualidade e atendimento seja garantido em cada unidade aberta pelo país”, ressalta o empresário.



Mercado de estética capilar no Brasil

Para Edson, o mercado da estética capilar está mudando de forma rápida para acompanhar o consumidor cada vez mais exigente e informado. “Hoje o consumidor está mais preocupado com a qualidade dos ingredientes na composição de cada produto e de sua eficácia, buscando assim mais evidências que confirmem os resultados prometidos”.

O empresário pontua que o comportamento do consumidor também impacta sobre o surgimento de novas técnicas no mercado. “Com isso, as empresas vão investindo cada vez mais em tecnologia e desenvolvimento de novos produtos e procedimentos. Em nenhum outro momento se investiu tanto nesse mercado”.

Segundo o relatório Mercado de cuidados capilares no Brasil, da Mordor Intelligence, o mercado brasileiro de cuidados capilares deverá alcançar uma taxa de crescimento anual de 4,92%, durante o período de 2023 a 2028, atingindo o tamanho de US$ 7,70 bilhões.

No início do ano, a Euromonitor International divulgou que o Brasil voltou ao top 3 do mercado mundial de hair care, superando o Japão e atrás somente dos Estados Unidos e da China, ao atingir R$ 28,2 bilhões em vendas.

Os dados da Euromonitor também apontaram que o consumo brasileiro de produtos para cuidados com os cabelos será de 54,5%, totalizando R$ 43,6 bilhões, permanecendo acima do mundial que deverá crescer 35,1% até 2028.

Com cinco técnicas diferentes de alisamento para cada tipo de cabelo e produtos próprios, regularizados pela Anvisa, o Lisoterapia também capacita profissionais na área de alisamento capilar, conforme explica Keith Kanegae, terapeuta capilar, criadora dos procedimentos e fundadora do Lisoterapia.

“No Lisoterapia, o profissional consegue entregar o melhor resultado baseado no desejo e na estrutura dos fios do cliente. Todos os procedimentos são feitos com produtos exclusivos de nosso salão, que possuem tecnologia que une o ativo alisante com ativos importantes para manter a saúde capilar como o Hydra.Sil, também o Nutriamino CA e o Epinutix”, detalha Kanegae.

A especialista também conta sobre as técnicas desenvolvidas. “A Lisoterapia Soft é indicada para cabelos mais finos e levemente ondulados, um procedimento para quem deseja alinhar os fios e diminuir o volume, enquanto a Lisoterapia Semi Definitiva atende cabelos finos e médios, que sejam levemente ondulados”.

As outras três técnicas são a Lisoterapia Blond, indicada para cabelos finos e levemente ondulados, que venham de químicas mais agressivas como descoloração, guanidina e tioglicolato; a Lisoterapia Definitiva, para cabelos mais grossos e ondulados que possuam químicas mais agressivas como descoloração, tioglicolato, guanidina e hene; e a Lisoterapia Afro, que é indicada para cabelos grossos e bem ondulados.

