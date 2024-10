Voarmais.com chega a marca de 170 franquias abertas

A expansão da Voarmais.com, franquia de agências de viagens on-line, acaba de alcançar um novo marco: a empresa chegou a mais de 170 franquias abertas. Com presença em 12 países – Brasil, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Bélgica, Irlanda, Holanda, Suíça, Canadá e Japão –, a empresa conta com um modelo de negócios que permite aos franqueados operarem remotamente de qualquer lugar do mundo.

Com 17 anos de experiência no setor de turismo, a Voarmais.com iniciou a expansão por meio do franchising apenas em 2021, registrando um crescimento acelerado nesses três anos de operação como franquia. A meta da companhia agora é ainda mais ambiciosa: alcançar 300 franqueados no ano de 2025.

Para Djelly Girelli, CEO da Voarmais.com, o rápido avanço da rede reflete o desejo dos brasileiros em empreender e trabalhar remotamente. “Alcançar 170 franquias em apenas três anos é um indicativo claro para nós de que estamos no caminho certo, e temos atraído cada dia mais empreendedores que estão em busca de flexibilidade e segurança. Nosso foco permanece em fornecer suporte contínuo e inovação, para que nossos franqueados possam crescer onde quer que estejam”, falou o CEO.

Crescimento do mercado de turismo

Segundo a Embratur, nos primeiros sete meses de 2024, o Brasil recebeu 4 milhões de turistas internacionais, 10,4% a mais que o mesmo período de 2023, gerando uma receita de US$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 20,9 bilhões).

Os dados positivos fizeram com que a Confederação Nacional do Comércio (CNC) revisasse para cima a expectativa de crescimento do turismo no país para 2024, prevendo agora um aumento de 2,9%, ante os 2,7% calculados anteriormente. O volume de serviços turísticos apresentou uma alta de 4% nos últimos doze meses até maio, demonstrando consistência, segundo a análise da CNC.





