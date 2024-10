A Datalec Precision Installations (DPI), provedora de serviços de design, suprimento, construção e serviços gerenciados para centros de processamento de dados de categoria mundial, e fornecimento de soluções de ponta a ponta, integradas e ininterruptas para operadores de centros de processamento de dados, anunciou hoje sua expansão estratégica para a região Ásia-Pacífico (APAC). Esse passo representa um marco significante na estratégia de crescimento global da DPI e destaca seu compromisso com o fornecimento de soluções de ponta a ponta, integradas e ininterruptas para operadores de centros de processamento de dados do mundo todo.

A expansão começa com o estabelecimento de sedes regionais da DPI na Singapura, escolhida por sua localização estratégica e ecossistema robusto de infraestruturas digitais. Esse escritório servirá como trampolim para o crescimento planejado da DPI na região APAC, com expansões futuras voltadas para a Indonésia, Austrália e Malásia.

"Nossa entrada no mercado APAC é uma progressão natural da nossa estratégia global", afirmou Peter Cole, vice-presidente executivo da Datalec Precision Installations para a região APAC. "Estamos totalmente comprometidos com o atendimento ao crescente setor de centros de processamento de dados nessa região dinâmica, levando nossa expertise e soluções inovadoras para satisfazer as necessidades em evolução dos nossos clientes".

A expansão da DPI na região APAC é impulsionada pela crescente demanda da região por serviços de centros de processamento de dados, alimentados por IA, iniciativas de transformação digital, adoção da nuvem e proliferação de tecnologias emergentes. O portfólio composto de serviços abrangentes, incluindo serviços de design, construção e manutenção, posiciona a empresa de forma única para lidar com os requisitos complexos dos operadores de centros de processamento de dados na região.

Alinhada a esse compromisso com a sustentabilidade, a DPI está implementando práticas líderes do setor para alcançar uma pegada de carbono zero em suas operações na região APAC. Essa iniciativa se alinha com os objetivos globais de sustentabilidade da empresa e demonstra sua dedicação com a responsabilidade ambiental em cada aspecto do seu negócio.

Para garantir a entrega dos projetos dentro do prazo e a manutenção dos mais altos padrões de qualidade, a DPI aproveitará suas capacidades manufatureiras de última geração para fornecer produtos construídos segundo os padrões britânicos. A empresa também manterá um inventário do estoque local na Singapura para minimizar os tempos de execução e aprimorar a agilidade na resposta às necessidades dos clientes.

Um foco importante da estratégia da DPI na região APAC é o desenvolvimento da força de trabalho e a promoção de um ambiente de trabalho multicultural e diverso. A empresa está comprometida com a contratação e o desenvolvimento de talento local, contribuindo para o crescimento da expertise em centro de processamento de dados na região. "Nossa equipe na região APAC refletirá a rica fusão cultural da região, reunindo perspectivas diversas para entregar soluções excepcionais para nossos clientes", afirmou Cole.

A expansão da DPI para a região APAC se desenvolve com base no seu crescimento bem-sucedido em outras regiões, incluindo sua mais recente entrada nos Emirados Árabes Unidos. O histórico comprovado da empresa quanto ao fornecimento de soluções de alta qualidade e boa relação custo-benefício a posiciona bem para atender as oportunidades e os desafios únicos do mercado APAC.

À medida que a DPI estabelece sua presença na região APAC, a empresa segue comprometida com seus valores principais de excelência operacional, inovação e centralização no cliente. A empresa afirmou que priorizaria a parceria com negócios, entidades governamentais e instituições educacionais locais para contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura digital e o crescimento econômico da região.

Saiba mais sobre a Datalec Precision Installations (DPI): https://datalecltd.com

Sobre a Datalec

A Datalec Precision Installations fornece serviços de design, construção e instalação de centros de processamento de dados de categoria mundial que alavancam a expertise técnica única, incluindo limpeza técnica e crítica, segurança eletrônica e serviços gerenciados. Nosso serviço "One Call, One Team" (uma única ligação, uma única equipe) garante uma solução de ponta a ponta ininterrupta, alcançando os mais altos níveis de desempenho e eficiência. A rigorosa gestão de projetos da DPI beneficia os clientes através da minimização de riscos e redução de custos. Além disso, nossa abordagem proativa e flexível garante a entrega de soluções personalizadas que excedem os requerimentos dos clientes. Para mais informações, acesse: https://datalecltd.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241007570545/pt/

Contato para a mídia

Ilissa Miller

iMiller Public Relations

E-mail: datalec@imillerpr.com

Tel.: 1.914.315.6424