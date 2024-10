Grupo Salta abre inscrições para Programa Trainee

O Grupo Salta Educação anunciou a abertura das inscrições para o Programa Trainee 2025, que desta vez é exclusivo para professores. O objetivo é capacitar pessoas formadas em Pedagogia e Licenciaturas para assumirem cargos de liderança no grupo.

O programa busca professores que desejam expandir seu papel para além da sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento de soluções educacionais com impacto a nível nacional. O professor selecionado é contratado como trainee pedagógico em tempo integral imediatamente após a aprovação no processo seletivo.

Com isso, ele passa a ter acesso a uma trilha de formação de 24 meses, que inclui: imersão nas escolas do grupo espalhadas pelo Brasil, participação na operação do setor de formação continuada de professores, gestão de projetos estratégicos na área pedagógica, mentoria de carreira personalizada, roteiros de leitura e formação no programa interno de capacitação para liderança.

Além disso, o trainee não deixa a sala de aula e também atua como professor em uma das escolas do Grupo Salta, participando, dessa forma, tanto no palco principal quanto nos bastidores da educação.

De acordo com Christine Lourenço, diretora pedagógica do grupo, o objetivo é formar uma geração de líderes pedagógicos de excelência, capazes de pensar e liderar avanços educacionais. “Vivemos um momento de transformações na educação, e nós, educadores, precisamos não só acompanhar esse ritmo, como também contribuir com ele. O programa trainee de 2025 é a nossa resposta a essa demanda por líderes preparados. E nós também estamos convictos de que esses líderes precisam ser professores, porque eles vivem a educação em sua essência”, compartilhou.



O processo seletivo é composto por sete etapas: inscrição on-line, testes (português, raciocínio lógico, habilidades cognitivas e comportamentais), dinâmica de grupo, prova de conteúdo, prova de quadro e entrevista, entrevista com a liderança pedagógica e bate-papo com a Presidência e Conselho.

Com salários de R$ 7,5 mil, os aprovados serão contratados em regime CLT e contarão com uma série de benefícios, como bônus anual por resultados, plano de saúde e odontológico, vale-refeição, auxílio home office e programa de aceleração de carreira, incluindo mentoria de líderes do setor.

As inscrições vão até o dia 10 de outubro e os interessados podem se inscrever por meio do link: https://bit.ly/traineesalta2025. Para participar, é necessário ter concluído a formação em Pedagogia ou em alguma Licenciatura entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024 e ter disponibilidade para morar no Rio de Janeiro (formato híbrido de trabalho).

