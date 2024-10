Nova marca de cirurgias plásticas oculares: Elleve chega ao H.Olhos

A Elleve Plástica, especializada em cirurgias oculares, inaugurou um novo espaço dedicado à plástica ocular no H.Olhos Paulista, ampliando sua atuação no Brasil e oferecendo novas opções de atendimento aos pacientes paulistanos. A novidade vem ao encontro da crescente demanda por procedimentos, como a blefaroplastia, uma das cirurgias mais realizadas no Brasil, que, em 2023, figurou como a terceira intervenção cirúrgica mais realizada no país, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS).

A Elleve Plástica ocupa um andar inteiro do H.Olhos Paulista, hospital que possui acreditação ONA 3, a mais alta certificação da Organização Nacional de Acreditação, que reconhece instituições de saúde com excelência em qualidade e segurança do paciente. Esse selo reforça seu compromisso em seguir os mais rigorosos padrões de assistência.

“A chegada da Elleve ao H.Olhos Paulista é um movimento estratégico para atender a uma demanda crescente por cirurgias plásticas oculares com a segurança que só os maiores hospitais de olhos podem oferecer,” comenta André Marinho, head de Marketing da Vision One, rede à qual o H.Olhos pertence. “Queremos proporcionar uma experiência de alto nível desde o primeiro contato, absorvendo a alta procura por procedimentos como a blefaroplastia com o máximo de excelência e tecnologia.”

A Elleve Plástica já marca presença nos maiores hospitais de olhos do Brasil, incluindo unidades no Rio de Janeiro, Recife e Distrito Federal. A expansão da Elleve Plástica amplia o acesso dos pacientes a procedimentos de alta complexidade.

Com a inauguração da unidade no H.Olhos Paulista, a expectativa é que o projeto consiga atender um número significativo de pacientes nos próximos meses, oferecendo mais opções para quem busca melhorar a aparência do olhar com segurança.

Website: https://elleveplastica.com.br/