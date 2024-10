A Associação Internacional do Zinco (International Zinc Association, IZA) tem o prazer de anunciar o presidente e CEO da Boliden, Mikael Staffas, como o novo presidente do conselho de administração da IZA, após a confirmação feita hoje pelo Conselho de Administração da IZA em sua reunião anual durante a LME Week.

Staffas expressou sua honra por ter sido eleito para o cargo e espera apoiar a IZA em seu trabalho para criar mercados sustentáveis e de longo prazo para o zinco, garantir a licença de operação para o setor e fornecer orientação para programas emblemáticos, como o Zinc Enables Decarbonization (Zinco possibilita a descarbonização), a Zinc Battery Initiative (Iniciativa de bateria de zinco) e a Galvanized Autobody Partnership (Parceria de carrocerias de zinco). O zinco é o quarto metal básico mais produzido no mundo, com um mercado anual de US$ 40 bilhões.

“A IZA desempenha um papel fundamental no aumento da demanda global por zinco e na promoção de sua essencialidade para a vida moderna: na saúde, infraestrutura, energia, agricultura e no setor automotivo”, disse Staffas. “Estou ansioso para promover o progresso em todas essas áreas, além de focar na sustentabilidade inerente do zinco, aumentando a circularidade e diminuindo a pegada de carbono.”

O Diretor Executivo da IZA, Dr. Andrew Green, acrescentou: “Mikael Staffas forneceu ampla orientação e apoio ao Comitê Executivo da IZA, além de ter liderado com sucesso a Boliden, uma líder mundial na produção de zinco, por muitos anos como Presidente e CEO. Estamos entusiasmados com o fato de ele estar assumindo essa função de liderança na IZA. Estou ansioso para colaborar com ele na condução da IZA e do setor de zinco, por meio das oportunidades e desafios futuros. Também gostaria de agradecer ao nosso presidente anterior, Arun Misra, da Hindustan Zinc Limited, por sua excelente orientação e governança com a IZA nos últimos três anos”.

Sobre a Boliden

A visão da Boliden é ser a fornecedora de metais mais respeitada e ecológica do mundo. Somos um produtor europeu de metais sustentáveis e, guiados por nossos valores de cuidado, coragem e responsabilidade, operamos em exploração, minas, fundições e reciclagem. Possuímos cerca de 6.000 funcionários e temos uma receita anual de aproximadamente 80 bilhões de coroas suecas.

Sobre a Associação Internacional do Zinco

A Associação Internacional do Zinco é uma organização sem fins lucrativos que representa o setor global de zinco. Sua missão é apoiar e promover produtos e mercados de zinco por meio de pesquisa, desenvolvimento, transferência de tecnologia e comunicação dos atributos exclusivos que tornam o zinco sustentável e essencial para a vida.

