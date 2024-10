Campinas será sede do seminário “Fortalecendo o Pilar Ambiental da Agenda ESG”

A Cetrel realizará o seminário "Fortalecendo o Pilar Ambiental da Agenda ESG - Como a indústria pode minimizar seu impacto ambiental e tornar suas operações mais ambientalmente seguras e sustentáveis", no dia 7 de novembro de 2024, das 08h às 18h, no Meliá Campinas, em Campinas, SP. O evento, presencial e gratuito, é voltado exclusivamente para profissionais da indústria e as vagas são limitadas.

Contando com apoio institucional dos Comitês PCJ (Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari), da ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas), da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), da empresa Enfil e do Instituto Reuso de Água, o seminário abordará temas importantes para a sustentabilidade na indústria, como gestão ambiental integrada, gestão hídrica segura, tratamento de água e efluentes, reúso de água, gestão de áreas contaminadas, inteligência de dados na gestão ambiental e gestão de resíduos.

O encontro contará com uma programação abrangente, abordando desde o histórico e cenário atual das Bacias PCJ até a gestão de resíduos na indústria. Serão discutidos temas como a gestão ambiental integrada e sustentável, a gestão hídrica segura na indústria, a definição de tecnologias para o tratamento de água e efluentes, o reúso de água no Brasil, a garantia da performance em sistemas de tratamento, a atuação preventiva das indústrias na esfera ambiental, a gestão de fontes de contaminação, a inteligência de dados na gestão ambiental e a gestão de resíduos. Duas palestras serão realizadas online: "Reúso de água no Brasil: Cenário atual, desafios e perspectivas futuras" e "Atuação preventiva das indústrias na esfera ambiental".

O evento reunirá especialistas renomados em suas áreas, incluindo:

· Jorge Mercanti - Coordenador CT-Indústria - Comitês PCJ

· Ivan Sant Anna - Diretor Comercial da Cetrel

· Juliana Lisboa - Especialista em água e efluentes da Cetrel

· Prof. Dr. José Carlos Mierzwa - Professor pesquisador da Universidade de São Paulo (USP)

· Ana Silvia Santos - Diretora Executiva do Instituto Reúso de Água

· Gesner Oliveira - Sócio da GO Associados e Professor da FGV

· José Eduardo Gobbi - Gerente Comercial da Enfil

· Dra. Sandra Akemi Shimada Kishi - Procuradora Regional da República, Coordenadora dos Projetos Qualidade da Água e Conexão Água da 4ª CCR/MPF

· Odair Formagio - Especialista em gerenciamento de áreas contaminadas da Cetrel

· Calvin Iost - Gerente de Soluções em Tecnologia e Inovação da Cetrel

· Anderson Fantin - Superintendente Comercial da GRI

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste link.

SERVIÇO:

Seminário "Fortalecendo o Pilar Ambiental da Agenda ESG - Como a indústria pode minimizar seu impacto ambiental e tornar suas operações mais ambientalmente seguras e sustentáveis"

Data: 7 de novembro de 2024, das 08h às 18h

Local: Meliá Campinas

Evento exclusivo para profissionais de indústrias

Presencial e Gratuito - Vagas Limitadas

Site para inscrições: https://bit.ly/agenda-esg

Website: https://www.cetrel.com.br