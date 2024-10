A OptConnect, líder em serviços sem fio gerenciados, anunciou hoje que adquiriu a Capestone, com sede na Holanda, fornecedora de soluções de IoT 4G e 5G em toda a Europa. A Capestone segue a aquisição da Premier Wireless Solutions e da M2M DataGlobal, que foram concluídas em novembro de 2021 e janeiro de 2024, respectivamente. Juntos, esses negócios criam uma plataforma de conectividade sem fio gerenciada global de primeira linha, capaz de oferecer suporte a clientes de vários setores e necessidades de soluções no mundo todo.

A aquisição da Capestone aumenta significativamente a cobertura global da OptConnect e incrementa o número de mercados finais e verticais que o negócio combinado pode suportar. A Capestone acrescenta um rico legado de relacionamentos de hardware, juntamente com um conjunto próprio de software, serviços e conectividade de IoT agrupados sob a marca Comgate. Em termos de alcance, a Capestone está ativa em mais de 60 países e oferece suporte a mais de 1 mil parceiros de canal e empresas.

Com sede em Leiden (Holanda), a Capestone passou 15 anos aperfeiçoando soluções de IoT que incluem soluções robustas de internet móvel, redes de IoT e comunicações cruciais em diversos setores. Entre eles, estão incluídos a saúde, transporte, marítimo, construção, IoT industrial, varejo e vigilância. A Capestone e a OptConnect compartilham um modelo centrado no cliente que simplifica a conectividade ao mesmo tempo em que oferece uma série de serviços gerenciados. Com soluções totalmente gerenciadas, os clientes podem se concentrar nas principais decisões de negócios em vez de gerenciar seus dispositivos celulares. A Capestone possui muitos relacionamentos com operadoras locais para dar suporte aos clientes com uma variedade de soluções e planos de tarifas competitivas em toda a Europa e além.

Em janeiro de 2024, a OptConnect adquiriu a M2M DataGlobal, expandindo seu alcance e serviços para a América Latina. Coletivamente, a OptConnect, a M2M DataGlobal e a Capestone fornecem serviços sem fio gerenciados para mais de 10 mil clientes exclusivos no mundo inteiro.

“Esta nova parceria é um passo fundamental no fortalecimento de nossa presença mundial”, disse Chris Baird, CEO da OptConnect. “Com a adição da Capestone, agora a OptConnect pode expandir significativamente suas capacidades na Europa e fornecer soluções de conectividade sem fio mais contínuas e confiáveis no mundo todo. Nosso foco continua sendo capacitar os clientes a atingirem suas metas de IoT e esse movimento estratégico garante que possamos continuar oferecendo valor e inovação em escala global.”

A Capestone continuará operando com o nome Capestone em sua sede europeia em Leiden (Holanda). A empresa também manterá suas operações em Düsseldorf (Alemanha) e em Londres (Reino Unido). Jos Ouwerkerk continuará como diretor geral da unidade de negócios da Capestone.

“Nossa empresa sempre priorizou o fornecimento de soluções de conectividade de ponta para atender às crescentes demandas de nossos clientes”, explicou Jos Ouwerkerk, diretor geral da Capestone. “Ao unir forças com a OptConnect, não estamos apenas expandindo nosso alcance, mas também melhorando nossa capacidade de fornecer soluções de IoT ainda mais inovadoras e escaláveis. Essa parceria nos permite aproveitar a experiência global da OptConnect e, ao mesmo tempo, continuar oferecendo o serviço excepcional e as soluções personalizadas que nossos clientes esperam.”

Para mais informações sobre a Capestone, acesse https://capestone.com/en/. Para mais informações sobre a OptConnect, acesse www.optconnect.com.

Sobre a Capestone

Com sede em Leiden (Holanda), a Capestone é uma fornecedora de soluções de conectividade gerenciada e hardware relacionado para aplicações de IoT que atendem a setores de alto crescimento, como saúde, IoT industrial e transporte, entre outros. Prestando serviços principalmente na Holanda, Reino Unido e Alemanha, a Capestone é uma empresa líder e diferenciada de conectividade que estabeleceu relações com os principais distribuidores de hardware e operadoras internacionais em toda a Europa.

Sobre a OptConnect

Desde seu início em 2009, a OptConnect emergiu como uma fornecedora líder de serviços de conectividade celular para uma ampla variedade de setores e aplicações, incluindo sistemas de segurança, caixas eletrônicos, quiosques sem fio, micro mercados, cofres inteligentes, sinalização digital, estacionamento e mobilidade, sistemas de irrigação e muitas outras aplicações M2M. Milhares de clientes no mundo inteiro confiam na OptConnect por sua abordagem fácil, hardware plug-and-play, serviços gerenciados e atendimento ao cliente de classe mundial.

