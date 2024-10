Botoclinic concorre Prêmio Reclame AQUI 2024

A Botoclinic, uma rede de harmonização facial do Brasil, está entre as empresas indicadas ao Prêmio Reclame AQUI 2024, considerado a mais importante premiação de atendimento ao cliente no país. A rede concorre na categoria Beleza, Estética e Cosméticos - Serviços - Grandes Operações, com base na avaliação dos consumidores na plataforma Reclame AQUI.

"Estamos muito honrados em ser indicados ao Prêmio Reclame AQUI 2024. Essa indicação reflete o nosso compromisso contínuo com a excelência no atendimento ao cliente. Agradecemos a todos que confiaram em nosso trabalho e contribuíram com suas avaliações. Esta premiação não é apenas um reconhecimento do nosso esforço, mas também um incentivo para continuarmos evoluindo e oferecendo o melhor para nossos clientes”, comenta Wagner Quina, CEO da Botoclinic.

Com reputação "Regular" e uma nota de 6,3/10, a Botoclinic busca o reconhecimento do público por seu desempenho no atendimento ao cliente. O Prêmio, que está em sua 13ª edição, valoriza as empresas que conquistam a confiança dos consumidores. Na última edição, o Prêmio registrou mais de 17,5 milhões de votos e premiou 196 empresas.

A votação vai até dia 31 de outubro e pode ser acessada pelo link: reclameaqui.com.br/empresa/botoclinic/premio/

Website: https://botoclinic.com/