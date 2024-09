Instituto Não Aceito Corrupção debate a ética na educação, nesta segunda (30)

Promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), integrante da OEA, bem como do Pacto Global da ONU e que em 2025 completará 10 anos de fundação, dá continuidade nesta segunda-feira (30), ao “Ética Imortal”, um ciclo de dez conferências presenciais seguidas de debate no Teatro CIEE, localizado na Rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi, em São Paulo.

O evento contará com a presença de personalidades e membros da Academia Brasileira de Letras (ABL), como o Antonio Carlos Secchin, secretário-geral da instituição, discutindo "Ética e Educação” e que participa ativamente de todo o processo de crescimento, abertura e modernização da Academia, com a vinda de grandes nomes do humanismo e intelectualidade brasileira como Fernanda Montenegro, Lilia Schwarz, Gilberto Gil e Ailton Krenak.

Cada conferência terá uma sessão de autógrafos e as palestras serão veiculadas pela TV Cultura, com a apresentação do Roberto Livianu, Diretor-Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e Procurador de Justiça Criminal em São Paulo, e mediação da Joyce Ribeiro, jornalista da emissora.

A pauta do evento

A ideia é resgatar a importância do conceito da ética em todas as suas amplas facetas, produzindo conhecimento no âmbito social com ricas reflexões acerca de temas relevantes sobre o cenário brasileiro, tais como a Economia, a Política, o Direito, Diplomacia, a Literatura, a Inteligência Artificial, a História, a Medicina, o Meio Ambiente, o Jornalismo, a Educação e muito mais.

O evento acontece de agosto a novembro de 2024 e inicia suas atividades em 2025, a partir de fevereiro até julho.

Inscrições gratuitas aqui.

Serviço

Local: CIEE - Rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi, São Paulo/SP

Data: 30/09 (segunda-feira)

Horário: 19h00

Os demais ciclos de palestras ocorrerão até novembro de 2024 e em 2025, de fevereiro a julho. Sempre às segundas-feiras.

Sobre o INAC

O Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) é uma associação civil, nacional e apartidária, sem fins econômicos, fundada em 2015. Com atuação em quatro frentes: pesquisa, políticas públicas, educação e mobilização da sociedade utiliza dados concretos para realizar discussão profunda, crítica e qualificada de leis e projetos de lei, de modo a contribuir para a edificação e aprimoramento de regras eficientes no enfrentamento do mau uso dos recursos públicos.

Website: https://www.naoaceitocorrupcao.org.br/