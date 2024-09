Fenasan 2024 terá visita técnica à planta de biometano em São Paulo

Uma das grandes atrações do Encontro Técnico da AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) e da Fenasan 2024 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), a visita técnica deste ano será na planta de biometano, obtido a partir do biogás e oriundo da decomposição dos resíduos orgânicos nos aterros da unidade do Grupo Solvi.

O evento é promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN). O tema central desta edição é "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas".

"O objetivo principal da visita técnica é propiciar ao congressista conhecimento por meio da prática e da experiência. Buscamos promover visitas a locais que desenvolvam processos ligados ao setor do saneamento, que utilizem menos recursos naturais, que contemplem ações para redução da geração de resíduos e que primem pela inovação e qualidade", explica Alzira Garcia, presidente da AESAN.

De acordo Alzira, os resultados das avaliações das edições passadas demonstram que as visitas técnicas superam a expectativa dos participantes, especialmente no que concerne a aspectos como: apresentação das particularidades do local visitado, construção de conhecimentos diversificados de maneira dinâmica, além de despertar o senso crítico. "Nos últimos anos o número de interessados vêm aumentando e, nesta edição, as vagas já estão esgotadas quase um mês antes da visita", comemora.

Compromisso com a Sustentabilidade

O Grupo Solvi também é o responsável pela neutralização da pegada de carbono da Fenasan, compensando o consumo de energia, o uso da água e a geração de resíduos nos três dias de evento. A compensação é feita por meio dos créditos de carbono de biogás, gerados nas plantas multitecnológicas do Grupo. Em 2023, a Fenasan e o Encontro Técnico AESabesp já receberam o certificado de compensação da pegada de carbono emitido pela ONU.

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024: alinhamento aos ODS e ao ESG

O Encontro Técnico da AESabesp e a Fenasan 2024 estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aos conceitos de ESG, reforçando o papel fundamental do saneamento na construção de um futuro mais sustentável e promovendo o compartilhamento de conhecimento altamente qualificado.

A visitação à Fenasan, que é gratuita, será integrada à feira Waste Expo Brasil 2024, destinada à gestão dos resíduos sólidos; reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável. Juntos, os eventos ampliam as oportunidades de networking e negócios para os mais de 22 mil visitantes esperados.

O evento reunirá especialistas e profissionais como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e as mais diversas empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Além de polo de negócios e oportunidades de networking, o evento tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

Serviço

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024 "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas"

Quando: de 22 a 24 de outubro de 2024

Onde: Expo Center Norte, em São Paulo, capital - Pavilhões Verde e Vermelho Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Visitação às feiras: gratuita

Para mais informações, basta acessar: https://www.fenasan.com.br/

Website: https://www.fenasan.com.br/